Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu - Son Dakika
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Kripto Para

Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu

Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu

FTX'in eski eş-CEO'su Ryan Salame, yedi buçuk yıllık hapis cezasına başlamadan önce LinkedIn profilini ''FCI Cumberland'da mahkum'' olarak güncelledi. Bu beklenmedik paylaşım, kripto para dünyasındaki yolsuzluk vakalarının ciddi sonuçlarını ortaya koyarken sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

11.10.2024 09:35
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Kripto para borsası FTX'in 32 milyar dolarlık çöküşünün ardından yaşanan hukuki süreç, beklenmedik bir sosyal medya olayıyla yeni bir boyut kazandı. Ryan Salame'nin profesyonel iş ağı platformu LinkedIn'deki bu sıra dışı güncellemesi, kripto sektöründeki yolsuzluk vakalarının ağır sonuçlarını ve eski üst düzey yöneticilerin karşılaştığı yasal yaptırımları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

Sosyal Medyada Viral Olan Hapishane Duyurusu

Ryan Salame, FTX'in çöküşünden sonra yasal süreçlerle karşı karşıya kaldı. Eski yönetici, yasa dışı siyasi bağışlar yapmak ve lisanssız para transfer işi yürütmekle suçlandı.

Salame, suçlamaları kabul ederek Manhattan mahkemesinde ifade verdi. Ancak küçük bir zafer de elde etti: 2021 model Porsche 911 Turbo S'ini elinde tutmaya devam edecek. Bu lüks araç, hükümet tarafından el konulamayacak kadar düşük değerde bulundu.

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF) tarafından kandırıldığını iddia eden Salame'nin, borsa tökezlerken 5 milyon dolardan fazla kripto para çektiği de ortaya çıktı.

Salame'nin cezası, FTX'in çöküşünün daha geniş sonuçlarının bir parçası. FTX'in kardeş firması Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison da iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ellison'ın ifadesi, SBF'nin 25 yıllık hapis cezasına çarptırılmasında kritik rol oynadı.

LinkedIn paylaşımı viral olduktan sonra Salame, X'te (eski adıyla Twitter) "Bugün insanların hala LinkedIn kullandığını öğrendim" diyerek espri yaptı.

Bu olay, kripto para sektöründeki etik sorunları ve yasal yaptırımların ciddiyetini bir kez daha gündeme getirdi. Aynı zamanda, sosyal medyanın finans dünyasındaki rolünü ve etkisini de vurguladı.

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Son Dakika Kripto Para Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu - Son Dakika

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