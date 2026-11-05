Ethereum ETF\'lerinde çıkış serisi sona erdi

SoSoValue verilerine göre ABD'deki spot Ethereum ETF'lerine 4 Kasım'da toplam 53,02 milyon dolar net giriş oldu. Böylece 26 Ekim'den bu yana süren çıkış serisi sona erdi.

Farside Investors verileri de fonlarda yedi işlem günü süren çıkışın bittiğini gösteriyor. Cointelegraph'a göre bu dönemde Ethereum ETF'lerinden toplam 657 milyon dolar çekilmişti.

GİRİŞLERE BLACKROCK VE FIDELITY ÖNCÜLÜK ETTİ

11 fonun beşi giriş kaydetti. BlackRock'ın ETHA fonu 32,75 milyon dolarla girişlere öncülük ederken Fidelity'nin FETH fonuna 19,24 milyon dolar girdi. Grayscale'in ETH fonuna 13,6 milyon, ETHE fonuna ise 9,68 milyon dolar giriş oldu.

BlackRock'ın ETHB fonu ise 22,38 milyon dolarlık çıkışla gün içinde para çıkışı yaşanan tek fon oldu. Fonların toplam işlem hacmi 947,59 milyon dolara ulaştı.

Serinin son günü olan 3 Kasım'da fonlardan 85,35 milyon dolar çıkmıştı. O gün çıkışların 74,44 milyon doları ETHA'dan gelmişti.

TOPLAM VARLIKLAR 14 MİLYAR DOLARI AŞTI

Girişlerle birlikte spot Ethereum ETF'lerinin toplam net varlıkları 14,12 milyar dolara çıktı. Bu, Ethereum'un piyasa değerinin yaklaşık yüzde 4,77'sine denk geliyor. Fonlara bugüne kadar giren toplam net para ise 12,12 milyar dolar oldu.

Bitcoin tarafında da benzer bir dönüş yaşandı. Spot Bitcoin ETF'lerine aynı gün 74,6 milyon dolar girerken iki ürün grubuna toplam yaklaşık 128 milyon dolar giriş oldu. Haberin yazıldığı sırada Ethereum 2 bin 417 dolardan işlem görüyor.