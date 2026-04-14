Ethereum fiyatı son 10 haftanın zirvesinde

Bitcoin'in öncülük ettiği genel kripto rallisi eşliğinde yükselen Ethereum, aylık dip noktasından bu yana yüzde 17'yi aşan bir kazanım elde etti. İran'ın uranyum zenginleştirme programından vazgeçmeye sıcak bakabileceğine dair haberler ABD ile olası ateşkes senaryolarının ağırlık kazanmasına katkı sağladı.

Kurumsal talep de güçlü seyretti. Ethereum hazine şirketi Bitmine geçen hafta 71.524 ETH daha satın aldı. Böylece toplam varlıkları 4,875 milyon ETH'ye ulaşan Bitmine, toplam arzın yüzde 4,04'ünü elinde tutuyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Tom Lee, Ethereum'un "mini kripto kışının" son aşamasında olabileceğini belirtti. Bu değerlendirme son dört haftadaki yoğun alım temposunu da açıklıyor.

TEKNİK ANALİZ 3.400 DOLAR HEDEFİNE İŞARET EDİYOR

Altcoin vadeli işlem piyasasında 123,5 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi. Ani fiyat yükselişinin kısa satıcıları hazırlıksız yakalamasıyla başlayan bu süreç, zorla kapanmalar aracılığıyla hareketi hızlandırdı.

Günlük grafikte Ethereum fiyatı, Ağustos 2025'ten bu yana oluşan inen paralel kanal formasyonunun üst trend çizgisini yukarı yönlü kırdı. Bu tür kırılımlarda teknik hedef genellikle kanalın yüksekliğine eşit bir yukarı hareket olarak hesaplanır. Söz konusu ölçüme göre öne çıkan seviye 3.400 dolar. Bu seviye mevcut fiyattan yaklaşık yüzde 42 uzakta.

MACD çizgileri yukarıyı işaret ederek sıfır çizgisinin üzerine çıktı ve boğa momentumunun geri döndüğüne işaret ediyor. Supertrend göstergesi ise yaklaşık bir aydır yeşil bölgede seyrediyor.

Yakın vadede en kritik psikolojik direnç 2.500 dolar olarak izleniyor. Fiyatın 2.100 doların altına geri çekilmesi halinde ise konsolidasyon bölgesine dönüş sinyali verebileceği değerlendiriliyor.