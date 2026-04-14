Ethereum fiyatı son 10 haftanın zirvesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum (ETH), yüzde 9,2 artışla 2.393 dolara ulaşarak 10 haftanın en yüksek seviyesini gördü. İran'ın nükleer müzakerelerde önemli adımlar atmaya hazır olduğuna ilişkin haberler risk iştahını canlandırdı.

Bitcoin'in öncülük ettiği genel kripto rallisi eşliğinde yükselen Ethereum, aylık dip noktasından bu yana yüzde 17'yi aşan bir kazanım elde etti. İran'ın uranyum zenginleştirme programından vazgeçmeye sıcak bakabileceğine dair haberler ABD ile olası ateşkes senaryolarının ağırlık kazanmasına katkı sağladı.

Kurumsal talep de güçlü seyretti. Ethereum hazine şirketi Bitmine geçen hafta 71.524 ETH daha satın aldı. Böylece toplam varlıkları 4,875 milyon ETH'ye ulaşan Bitmine, toplam arzın yüzde 4,04'ünü elinde tutuyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Tom Lee, Ethereum'un "mini kripto kışının" son aşamasında olabileceğini belirtti. Bu değerlendirme son dört haftadaki yoğun alım temposunu da açıklıyor.

TEKNİK ANALİZ 3.400 DOLAR HEDEFİNE İŞARET EDİYOR

Altcoin vadeli işlem piyasasında 123,5 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi. Ani fiyat yükselişinin kısa satıcıları hazırlıksız yakalamasıyla başlayan bu süreç, zorla kapanmalar aracılığıyla hareketi hızlandırdı.

Günlük grafikte Ethereum fiyatı, Ağustos 2025'ten bu yana oluşan inen paralel kanal formasyonunun üst trend çizgisini yukarı yönlü kırdı. Bu tür kırılımlarda teknik hedef genellikle kanalın yüksekliğine eşit bir yukarı hareket olarak hesaplanır. Söz konusu ölçüme göre öne çıkan seviye 3.400 dolar. Bu seviye mevcut fiyattan yaklaşık yüzde 42 uzakta.

MACD çizgileri yukarıyı işaret ederek sıfır çizgisinin üzerine çıktı ve boğa momentumunun geri döndüğüne işaret ediyor. Supertrend göstergesi ise yaklaşık bir aydır yeşil bölgede seyrediyor.

Yakın vadede en kritik psikolojik direnç 2.500 dolar olarak izleniyor. Fiyatın 2.100 doların altına geri çekilmesi halinde ise konsolidasyon bölgesine dönüş sinyali verebileceği değerlendiriliyor.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Yüksek sesle konuşan müşteriyi uyaran garson, bıçakla ağır yaralandı Yüksek sesle konuşan müşteriyi uyaran garson, bıçakla ağır yaralandı
Rize’de 3 dakikada muhteşem geri dönüş Rize'de 3 dakikada muhteşem geri dönüş
Kümede kalmak isteyen Eyüpspor 904’te yıkıldı Kümede kalmak isteyen Eyüpspor 90+4'te yıkıldı
25 yıllık bina saniyeler içinde yıkıldı Sebebi deprem değil 25 yıllık bina saniyeler içinde yıkıldı! Sebebi deprem değil
Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren Amedspor’a büyük şok Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Amedspor'a büyük şok

18:57
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
18:53
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti
18:30
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
18:24
Kuzey Irak'ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı
18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 19:40:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.