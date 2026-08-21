Ethereum rallisinde şaşırtan ayrışma - Son Dakika
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Ethereum rallisinde şaşırtan ayrışma

Ethereum rallisinde şaşırtan ayrışma
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Ethereum (ETH) haftalık bazda yüzde 29 değer kazanarak 2 bin 430 doların üzerine çıktı ve nisandan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Zincir üstü veriler ise balinaların bu seviyede aynı yöne bakmadığını ortaya koyuyor.

Ethereum cuma günü 2 bin 430 doların üzerine çıktı. Ralliyi hızlandıran gelişmelerden biri makro taraftan geldi. ABD Hazine Bakanlığının 19 Ağustos'ta uzun vadeli tahvil geri alımlarını ikiye katlama kararı getirileri aşağı çekti ve doları zayıflattı. Böylece riskli varlıklar için elverişli bir zemin oluştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki kripto toplantısında verdiği destekleyici mesajlar da düzenleme tarafındaki iyimserliği güçlendirdi.

Yükselişi türev piyasasındaki kısa pozisyon sıkışması da hızlandırdı. Sert yükseliş 24 saatte 3 milyar doları aşan kısa pozisyon tasfiyesine yol açtı ve bu tutar yılın en büyük tasfiye dalgası oldu. Söz konusu tasfiyelerin yaklaşık 1,73 milyar dolarlık bölümü tek başına Ethereum kaynaklıydı.

ETHEREUM FONLARINA 10 AYIN EN YÜKSEK GİRİŞİ

Kurumsal talep tarafındaki tablo da güçlendi. SoSoValue verilerine göre ABD'de işlem gören Ethereum borsa yatırım fonlarına 20 Ağustos'ta 220,77 milyon dolar giriş oldu. Bu rakam, 28 Ekim 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek günlük seviyeye işaret ediyor.

Giriş, dört gün süren pozitif akışın da zirvesi oldu. Bu dört günde fonlara toplam 512,25 milyon dolar geldi ve talep giderek hızlandı. 17 Ağustos'ta 30,85 milyon dolar olan günlük giriş, üç gün içinde yedi katından fazlasına çıktı.

Dağılım tarafında BlackRock öne çıkıyor. Firmanın ETHA fonu tek başına 173 milyon dolar çekti. Aynı şirketin staking özellikli ETHB fonu ise 35,9 milyon dolar giriş kaydetti. Fonların toplam net varlık büyüklüğü 13,58 milyar dolara ulaşarak 11 Mayıs'tan bu yana en yüksek düzeye çıktı. Fonların işlem görmeye başlamasından bu yana biriken toplam net giriş ise 11,97 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

BİR CÜZDAN ÜÇ HAFTADA 120 BİN ETHEREUM ÇEKTİ

Zincir üstü veriler ise tek yönlü bir tablo göstermiyor. Lookonchain'in aktardığına göre 0x2d59 adlı cüzdan Binance'ten 30 bin Ethereum çekti. Bu tutar 67,42 milyon dolara denk geliyor. Aynı cüzdan üç hafta içinde toplam 120 bin Ethereum çekti. Bu varlıkların değeri 237,7 milyon dolara ulaştı. Abraxas Capital 18 bin Ethereum, yeni oluşturulmuş 0x2261 adlı cüzdan ise 6 bin 704 Ethereum çıkardı.

Satış tarafı da en az o kadar hareketli. 7 Siblings adıyla bilinen adres, ortalama 2 bin 346 dolar seviyesinden 14 bin Ethereum satarak 32,85 milyon dolar elde etti. 0xFD10 adlı cüzdan 11 bin 252 Lido Staked Ether (stETH) ile 1824 Ethereum'u 30,78 milyon USDT'ye çevirdi. 0x4cee adlı büyük yatırımcı ise 5 bin 250 Ethereum üzerinden 1,76 milyon dolar kâr yazdı.

Borsadan çıkışlar genellikle olası satış baskısının azalması ve birikim işareti olarak yorumlanıyor. Buna karşın aynı anda gerçekleşen satışlar, 2 bin 400 dolar üzerindeki fiyatta yatırımcı kararlılığının henüz ortak bir yöne oturmadığını gösteriyor.

Teknik tarafta 2 bin 400 dolar bölgesi kısa vadeli eşik olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise son kırılımın gerçekleştiği 2 bin 200 dolar seviyesi destek olarak öne çıkıyor. Piyasa yönü açısından izlenecek bir sonraki başlık ise CLARITY Yasası'nın 15 Eylül'deki usul oylaması olacak.

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Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum rallisinde şaşırtan ayrışma - Son Dakika

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