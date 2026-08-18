Ethereum'da yıllardır değişmeyen bir kural değişiyor - Son Dakika
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Ethereum'da yıllardır değişmeyen bir kural değişiyor

Ethereum\'da yıllardır değişmeyen bir kural değişiyor
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Ethereum'un sıradaki büyük güncellemesi Glamsterdam, ETH transferlerinde yıllardır sabit kalan "21 bin gas" kuralını değiştiriyor. Güncellemenin ana ağda devreye girmesiyle bir ETH gönderiminin ağ ücreti, paranın gönderildiği adresin daha önce kullanılıp kullanılmadığına göre farklılaşacak.

Ethereum Foundation geliştiricileri, bir blog yazısıyla cüzdan üreticilerine, blok zinciri takip servislerine ve ücret hesaplayıcılarına çağrıda bulundu. Geliştiriciler, basit bir ETH transferinin 21 bin gas tuttuğu varsayımına göre kurulan tüm yazılımların güncellenmesini istedi. Gas, bir işlemin ağdan talep ettiği işlem yükünü ölçen birimdir. Kullanıcılar bu yükün karşılığını ETH olarak ödüyor.

Bugün bu 21 bin birim, paranın gönderildiği hesabın daha önce kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın geçerli. Glamsterdam ile birlikte mevcut bir hesaba gönderim yine 21 bin gas tutacak. Ancak Ethereum kayıtlarında hiç yer almamış bir adrese gönderim daha pahalı olacak, çünkü ağın yeni bir hesap oluşturup bunu kalıcı olarak saklaması gerekecek.

İLK KEZ KULLANILAN ADRESE 183 BİN 600 GAS EKLENİYOR

Öneri, bu ek yükü "durum gası" adı verilen ayrı bir kategoride 183 bin 600 birim olarak belirliyor. Bunun gerekçesi, iki işlemin ağa aynı yükü bindirmemesinde yatıyor. Mevcut bir hesaba ödeme, ağın zaten takip ettiği bakiyeleri değiştirmekle sınırlı kalıyor. Hiç kullanılmamış bir adrese ödeme ise ağın bilgisayarlarının belki de sonsuza dek tutmak zorunda kalacağı bir kayıt ekliyor. İki işlemden bugüne kadar aynı gas ücreti alınıyordu.

Bu değişiklik, yazılım tarafında bir risk de doğuruyor. Yıllardır pek çok yazılım, 21 bin sayısını sabit kabul ederek kuruldu. Bir cüzdan bu rakamı, bir ödemeye ne kadar gas ekleyeceğine karar vermek için kullanıyor. Bir blok zinciri servisi ise işlemleri sıralamak için aynı sayıya dayanıyor. Bu rakamı bir ETH transferi için hem taban hem tavan sayan her yazılım, güncellenmediği takdirde geçerli ödemeleri reddedebilir ya da eksik ücret hesaplayabilir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCE ETHEREUM TEST AĞLARINDA DENENECEK

Geliştiricilerin sorunları bulmak için hâlâ zamanı var. Glamsterdam perşembe günü, geliştiricilerin değersiz tokenlerle güvenli biçimde deneme yapabildiği Platåberget geliştirici ağında devreye girecek. Güncelleme ardından Sepolia ve Hoodi test ağlarına, en son da Ethereum ana ağına geçecek.

ETH gönderen kullanıcıların bu hafta bir şey yapmasına gerek yok. Uyarı, bu kullanıcıların kullandığı yazılımları geliştiren şirketlere yönelik.

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Son Dakika Kripto Para Ethereum'da yıllardır değişmeyen bir kural değişiyor - Son Dakika

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