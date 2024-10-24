EURC stablecoin arzı tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika
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Kripto Para

EURC stablecoin arzı tüm zamanların rekorunu kırdı

EURC stablecoin arzı tüm zamanların rekorunu kırdı

Circle'ın euro stablecoini EURC, ulaştığı 90 milyon euroluk arz ile tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemeleri kapsamında lisanslanan ilk stablecoin olarak dikkat çeken EURC'nin piyasa hakimiyeti, özellikle Base Blockchain ağındaki gelişmelerle güç kazandı.

24.10.2024 18:18
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Avrupa'da kripto para dünyasında için önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Circle tarafından ihraç edilen EURC stablecoin, MiCA lisansı sonrasında 2,5 kattan fazla genişleyerek euro stablecoin piyasasında liderliğini sağlamlaştırdı.

EURC 100 Milyon Dolara Yaklaştı

Circle'ın EURC stablecoini sergilediği performansla kripto para piyasalarında yeni bir sayfa açıyor. Coinbase'in geliştirdiği Base ağı üzerinde 44,5 milyon EURC'lik arz ile en büyük hacme ulaşan stablecoin, Ethereum ana ağında da 40 milyon EURC'lik bir hacim yakaladı.

EURC'nin toplam piyasa değeri 99,2 milyon dolara ulaşırken, bu başarının arkasında MiCA düzenlemelerinin etkisi büyük. Circle'ın Temmuz ayında AB'nin yeni kripto varlık düzenlemeleri kapsamında ilk lisanslı global stablecoin ihraççısı olması, EURC'nin gelişimini hızlandırdı.

Tether'ın euro destekli stablecoini EURT ise 25,6 milyon arz ve 27,5 milyon dolarlık piyasa değeri ile ikinci sırada yer alıyor. Buna rağmen Tether USDT ile ABD doları bazlı stablecoin piyasasındaki hakimiyetini sürdürüyor. EURC'nin arzı, 176,6 milyar dolarlık global stablecoin piyasasının yüzde 0,1'inden daha azını temsil ediyor.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para EURC stablecoin arzı tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika

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