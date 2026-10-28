Fed öncesi üç altcoinde kritik seviyeler

Fed toplantısının son gününde Hyperliquid'in HYPE tokenı son 24 saatte artıda kalırken XRP sınırlı geriledi. Ethena'nın ENA tokenında ise kayıp yüzde 6'yı aştı. Güncel fiyatlar, Martinez'in değerlendirmesinde yer alan üç varlığın aynı yönde hareket etmediğini gösteriyor.

XRP'DE 1,25 DOLAR DESTEĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Martinez, XRP'nin günlük grafiğinde düşüşten yükselişe dönüş ihtimalini gösteren ters omuz-baş-omuz formasyonunun oluşabileceğini belirtiyor. Analistin bu senaryoda izlediği temel destek 1,25 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu alanın korunması halinde fiyatın 1,55 dolara ilerleyebileceğini değerlendiren Martinez, 2,10 dolar hedefinin gündeme gelmesi için 1,55 dolar üzerinde günlük kapanış arıyor. Güncel fiyatın yaklaşık 1,31 dolar olması, XRP'nin ilk destek üzerinde ancak yükselişi teyit edecek direncin altında kaldığını gösteriyor.

Analistin aşağı yönlü senaryosunda ise 1,25 doların kaybedilmesi, 0,98 dolar bölgesini yeniden gündeme getirebilir. Böylece destek üzerinde kalmak ile yükselişin teyit edilmesi ayrı koşullar olarak öne çıkıyor.

HYPE İÇİN 74 DOLAR İZLENİYOR

HYPE'da Martinez'in odaklandığı bölge yaklaşık 74 dolar. Analist, fiyatın ocak sonundan bu yana izlediği yükselen trend çizgisinin bu bölgeden geçtiğini ve son tepkinin de bu alandan geldiğini belirtiyor.

Martinez, 74 doların korunması halinde 110 dolara doğru yükseliş ihtimalini değerlendiriyor. Bu seviyenin aşağı kırılması durumunda ise önce 67, ardından 60 doları izliyor. Yaklaşık 80 dolar çevresindeki güncel fiyat, analistin belirlediği desteğin üzerinde bulunuyor.

ENA'DA TOPARLANMA İÇİN KAPANIŞ KOŞULU VAR

ENA için yükseliş senaryosu 0,22 dolar üzerinde dört saatlik kapanışa bağlı. Martinez, bu koşulun sağlanması halinde 0,24 ve 0,27 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Direncin aşılamadığı senaryoda ise 0,18 dolara geri çekilme riski görüyor.

Güncel veriler ENA'nın bu eşikten uzaklaştığını gösteriyor. Binance'te tamamlanan son dört saatlik mum 0,2038 dolarda kapandı. Fiyat daha sonra yaklaşık 0,194 dolara geriledi. Böylece kontrol edilen son kapanış, analistin yükseliş için aradığı 0,22 dolar koşulunu karşılamadı.

Yayım sırasında XRP yaklaşık 1,312 dolardan, HYPE 80,09 dolardan ve ENA 0,1944 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte XRP yüzde 0,4, ENA yüzde 6,4 gerilerken HYPE yüzde 1,4 yükseldi.