Galaxy Bitcoin'in en tartışmalı riski için kesenin ağzını açtı - Son Dakika
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Galaxy Bitcoin'in en tartışmalı riski için kesenin ağzını açtı

Galaxy Bitcoin\'in en tartışmalı riski için kesenin ağzını açtı
22.07.2026 16:00
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Galaxy Digital, Bitcoin için kuantum sonrası kriptografi geliştiren açık kaynak yazılımcılara 5 milyon dolara kadar hibe vermeyi taahhüt etti. Şirket ayrıca kuantuma dayanıklı geçiş çözümlerini araştıracak bir danışma kurulu oluşturdu.

Kurul, şirketin dün duyurduğu Bitcoin Quantum Readiness Initiative kapsamında kuruldu. Kurulda Calgary Üniversitesi bünyesindeki Quantum City'nin bilimsel direktörü ve Profesör Barry Sanders, MIT Sea Grant Knauss bursiyeri Damien Bérubé ile Boston Üniversitesi bilgisayar bilimleri profesörü Eran Tromer yer alıyor.

Hibeler, kuantuma dayanıklı yükseltme önerilerini, kuantum sonrası kriptografiyi, Bitcoin imza şemalarını, cüzdan ve saklama kuruluşlarına yönelik geçiş araçlarını ve resmi güvenlik denetimlerini finanse edecek.

Bitcoin'in kuantum güvenliği giderek büyüyen bir endişe kaynağı haline geldi. Analiz sağlayıcısı Glassnode'a göre kriptografik açıdan anlamlı kuantum bilgisayarların ortaya çıkması halinde Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 30'u risk altına girebilir. Bu payın yüzde 10'luk bölümü çıktı tipi nedeniyle "yapısal olarak güvensiz", yüzde 20'lik bölümü ise anahtar veya adres yönetimi uygulamaları nedeniyle "operasyonel olarak güvensiz" sayılıyor.

ADAM BACK KUANTUM TEHDİDİNİ 20 İLA 40 YIL UZAKTA GÖRÜYOR

Pratik bir kuantum bilişim sıçramasının ne zaman geleceği hararetle tartışılıyor. Blockstream üst yöneticisi Adam Back, Kasım 2025'te Bitcoin'in en az 20 ila 40 yıl boyunca anlamlı bir kuantum tehdidiyle karşılaşmayacağını söyledi. Back'e göre bu süre, ağın ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün (NIST) onayladığı kuantum sonrası kriptografi standartlarını benimsemesi için fazlasıyla yetiyor. Varlık yönetimi şirketi Bernstein ise nisan ayında yayımladığı raporda Bitcoin'in kuantum sonrası güvenlik yükseltmesine hazırlanmak için yaklaşık üç ila beş yılı bulunduğunu belirtti.

NIST 2024'TE ÜÇ KUANTUM SONRASI STANDART YAYIMLADI

NIST, Ağustos 2024'te anahtar oluşturma ve dijital imzalar için üç kuantum sonrası kriptografi standardı yayımladı. Standartlar, sektörler genelinde yapılacak kuantum sonrası geçişlere ve olası Bitcoin yükseltmelerine temel oluşturabilecek anahtar değişimi, dijital imza ve hash tabanlı imza algoritmalarını kapsıyor. Blockstream Research da Aralık 2025'te yayımladığı çalışmada hash tabanlı bir imza şemasını "kuantum sonrası dünyada Bitcoin'i güvence altına almak için umut verici bir yol" olarak önerdi. Öneri, Bitcoin'in ECDSA ve Schnorr imzalarının yerine güvenliği yalnızca kriptografik hash fonksiyonlarına dayanan bir şema getiriyor.

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