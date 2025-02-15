Goldman Sachs Ethereum ETF pozisyonlarını güçlendirdi - Son Dakika
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Kripto Para

Goldman Sachs Ethereum ETF pozisyonlarını güçlendirdi

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Kurumsal yatırımcıların Ethereum ETF'lerine olan ilgisi hızla artıyor. Kurumsal sahiplik oranı yüzde 4,8'den yüzde 14,5'e yükselirken, Bitcoin ETF'leri yüzde 21,5 ile pazar liderliğini sürdürdü. Goldman Sachs, BlackRock'ın iShares Ethereum Trust ETF'sine 195 milyon dolarlık yatırım yaparak en büyük kurumsal yatırımcı konumuna geldi.

15.02.2025 12:06
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Abu Dhabi devlet varlık fonu ve Wisconsin Eyalet Emeklilik Fonu gibi büyük kurumlar ETF pazarında önemli pozisyonlar alırken uzmanlar bu durumun kurumsal adaptasyonun yeni bir aşamasına işaret ettiğini belirtiyor.

BlackRock ETF'leri Pazar Hakimiyetini Koruyor

Bitcoin ETF'leri Ocak 2024'te, Ethereum ETF'leri ise Temmuz 2024'te faaliyete geçti. BlackRock'ın IBIT ETF'si 56,3 milyar dolar, ETHA ETF'si ise 3,6 milyar dolar değerinde varlık yönetiyor.

Goldman Sachs, çeyrekten çeyreğe Bitcoin ETF pozisyonlarını yüzde 88 artırdı. Şirket, 24,07 milyon hisse ile IBIT'in üçüncü en büyük sahibi konumunda. Barclays de 131 milyon dolarlık yeni bir IBIT pozisyonu açtı.

Abu Dhabi'nin devlet varlık fonu ilk kez 436,9 milyon dolarlık Bitcoin ETF pozisyonu açtı. Wisconsin Eyalet Emeklilik Fonu ise IBIT'teki varlıklarını iki katına çıkararak 321,5 milyon dolara yükseltti.

Bitwise kıdemli yatırım stratejisti Juan Leon, bu gelişmelerin devlet varlık fonları ve emeklilik fonları gibi büyük kurumların kripto para ETF'lerine olan ilgisinin arttığına işaret ettiğini söyledi.

Goldman Sachs Ethereum ETF pozisyonlarını güçlendirdi

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Son Dakika Kripto Para Goldman Sachs Ethereum ETF pozisyonlarını güçlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Goldman Sachs Ethereum ETF pozisyonlarını güçlendirdi - Son Dakika
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