Goldman Sachs kripto yasasına destek verdi - Son Dakika
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Goldman Sachs kripto yasasına destek verdi

Goldman Sachs kripto yasasına destek verdi
24.07.2026 12:00
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Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı ve üst yöneticisi David Solomon, ABD Senatosu'nda görüşülen kripto piyasa yapısı yasasına "kusursuz olmasa da" destek verdiğini açıkladı. Solomon, yasanın birçok hükmü yasa yapıcıları ve sektör liderlerini bölmeyi sürdürürken bu tutumuyla öne çıktı.

Washington kaynaklı bir habere göre Solomon, Dijital Varlık Piyasası Şeffaflığı (CLARITY) Yasası'nın "kusursuz olmadığını", fakat "piyasa istikrarını güçlendirmek için eşit bir oyun alanı" yaratması gerektiğini söyledi. Solomon, yasayı destekleyen büyük bir finans kuruluşunun başı olarak dikkat çekiyor. Sektördeki birçok isim ise tasarıya karşı çıkıyor. Bu isimlere göre yasa, kripto şirketlerinin kullanıcılara stablecoinler üzerinden faiz ya da getiri ödemesine, finans kuruluşları için geçerli standart kuralların dışında imkân tanıyor.

Solomon'a göre CLARITY Yasası, tüm yasalar gibi kusursuz değil ve üzerinde tartışılabilecek pek çok nokta içeriyor. Yöneticiye göre yasanın en önemli işlevlerinden biri, piyasa istikrarını güçlendiren eşit bir oyun alanı oluşturması ve bu piyasaların uygun biçimde gelişmesine olanak tanımasında yatıyor.

GELENEKSEL BANKACILIK STABLECOİN GETİRİSİNE TEMKİNLİ

Solomon, kripto yasasını destekleyen geleneksel finans kuruluşlarındaki az sayıda isimden biri oldu. JPMorgan Chase'in başındaki Jamie Dimon, mayıs ayındaki bir söyleşide CLARITY'nin kripto şirketlerine, "sahip olmaları gereken korumalar olmadan" stablecoinler üzerinden faiz ödeme imkânı tanıdığını ve bankaların bunu kabul etmeyeceğini söylemişti. Cumhuriyetçi yasa yapıcılar, CLARITY Yasası'nın metnini Senato'daki olası bir oylama öncesinde çarşamba günü paylaştı. Metin, Devlet Başkanı Donald Trump'ın kripto yatırımları nedeniyle birçok Demokratı kaygılandıran etik hükümleri de içeriyor. Perşembe günü itibarıyla Senato liderleri tasarı için bir oylama takvimi belirlemedi.

DEMOKRATLAR ETİK HÜKÜMLERİ YETERSİZ BULUYOR

Kripto piyasa yapısı yasasının kısa süre içinde Senato'da oylanması beklenirken, Cumhuriyetçilerin 60 oy eşiğini aşmak için bir miktar Demokrat desteğine ihtiyacı var. Ne var ki birçok Demokrat, Cumhuriyetçilerin öne çıkardığı etik hükümlerin oylarını kazanmaya yetmediğini söylüyor. Bunun bir nedeni, tasarının yaptırımı eyalet makamları yerine ABD Adalet Bakanlığı'na bırakmasından kaynaklanıyor.

Senatör Elizabeth Warren, çarşamba günü tasarının Devlet Başkanı'nın kripto kazançlarını korumada daha da ileri gittiğini ve bir sonraki Adalet Bakanlığı'nın Trump'ı hesap verebilir kılmasını engellediğini savundu. Massachusetts'li Demokrat'a göre tasarı yatırımcıları, finansal sistemi ve ulusal güvenliği yeterince korumaktan da uzak. Warren, tasarının "daha baştan reddedilmesi gerektiğini" ifade etti.

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