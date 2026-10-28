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Google'dan kripto güvenliğine yeni adım

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Google\'dan kripto güvenliğine yeni adım
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Google, bankaların kripto varlıklarını koruması ve güvenli transfer yapması için yeni bir sistem hazırlıyor. Sınırlı katılımcıyla test edilen hizmet, işlem yetkisini farklı sistemlere dağıtıyor. Şirket, ürünü 2027'nin başında ticari kullanıma açmayı planlıyor.

Google'ın Google Multi-Party Compute adlı hizmeti, büyük finans kuruluşları ve geliştirme ortakları deniyor. Ana şirket Alphabet de Ethereum ve Solana üzerindeki kendi dijital varlıklarını korumak için sistemi kullanmaya başladı. Ancak testlere katılan kuruluşların adları ve Alphabet'in hangi varlıkları tuttuğu açıklanmadı.

Yeni hizmet, bankaların kripto saklama, ödeme ve varlıkları blok zinciri üzerinde temsil eden tokenler çıkarma çalışmalarına yönelik geliştiriliyor. Bu işlemlerde varlıkların taşınmasına izin veren özel anahtarların korunması önem taşıyor. Anahtarı ele geçiren saldırgan, sahibinin izni olmadan transfer yapabiliyor.

İŞLEM YETKİSİ TEK ELDE TOPLANMAYACAK

Çok taraflı hesaplama olarak bilinen MPC yöntemi, işlem imzalamak için gereken gizli bilgileri farklı sistemlere dağıtıyor. Bir transferin onaylanması için bu sistemlerin birlikte çalışması gerekiyor. Google'a göre özel anahtarın tamamı tek bir yerde tutulmadığından, bir bilgisayarın ele geçirilmesi saldırgana tek başına varlıkları taşıma yetkisi vermiyor.

Örneğin bir banka, anahtar paylarından birini kendi donanımında, diğerini Google Cloud'da, üçüncüsünü başka bir bulut sağlayıcısında tutabilecek. İşlem için üç katılımcıdan ikisinin veya yedi katılımcıdan beşinin birlikte imza üretmesi gibi farklı onay eşikleri belirlenebilecek.

Transferler imzalanmadan önce bankanın kurallarına göre kontrol edilecek. Gönderilecek tutara sınır konulması, yalnızca belirli cüzdanlara transfer yapılması veya birden fazla bölümün onayının aranması bu kurallar arasında yer alabilecek. Kontroller, Google'ın hassas verileri donanım düzeyinde yalıtılmış ortamda işleyen Confidential Space teknolojisi içinde yürütülecek.

Şirket, müşterilerin anahtar bilgileri üzerindeki kontrolünü koruyacağını ve Google altyapısında tutulan paylara dahi şifrelenmemiş biçimde erişemeyeceğini belirtiyor.

YAPAY ZEKA VE KUANTUM RİSKİNDE SINIRLAR VAR

Google, hizmeti gelişen siber tehditlere karşı bir güvenlik adımı olarak sunuyor. Ancak sistemin mevcut işlevi, Bitcoin veya Ethereum'un şifrelemesini kırabilecek varsayımsal bir saldırıyı önlemekten çok, erişim bilgilerinin ele geçirilmesi ve yetkisiz transfer risklerini azaltmaya odaklanıyor.

Meşru kullanıcıların kandırılarak zararlı bir işlemi onaylaması riski ise devam ediyor. Güvenlik, bankanın sistemi nasıl kurduğuna, imzaya katılan tarafları nasıl koruduğuna ve işlem kurallarını değiştirme yetkisini kimlere verdiğine de bağlı olacak.

Google, mimarinin ileride kuantum saldırılarına dayanıklı imza yöntemlerine geçişi destekleyecek şekilde tasarlandığını söylüyor. Bununla birlikte ticari kullanıma açılışta mevcut ECDSA ve Ed25519 imza algoritmalarının desteklenmesi planlanıyor. Kuantum sonrası imza özellikleri için tarih verilmedi. Bu geçiş, ilgili blok zinciri ağlarının gerekli teknolojiyi benimsemesine de bağlı olacak.

Google daha önce MPC tabanlı dijital varlık sistemlerinin kendi altyapısında nasıl kurulabileceğine ilişkin rehber yayımlamıştı. Yeni ürün ise işlem imzalama, kurum kuralları ve anahtar kurtarma özelliklerini kripto varlıklara özel bir hizmette bir araya getiriyor. Böylece müşterilerin bu bileşenleri ayrı ayrı kurma ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.

Şirketin planı, Fireblocks, Fordefi ve BitGo gibi uzman sağlayıcıların bulunduğu pazara yeni bir seçenek ekliyor. Google, bankaların kendi saklama hizmetlerini işletmesine altyapı sağlayacak. Ancak imza yetkisinin farklı ortamlara dağıtılması, yazılım ve işletim altyapısında hizmet sağlayıcıya bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayacak.

Hizmetin 2027'nin başında ticari kullanıma sunulması hedefleniyor. Fiyatlandırma ve mevcut saklama ürünleriyle bağımsız olarak doğrulanmış performans karşılaştırmaları henüz paylaşılmadı.

Kripto ParaGoogleSon Dakika

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