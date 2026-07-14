Güney Kore'den yapay zeka ve Blockchain atağı - Son Dakika
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Güney Kore'den yapay zeka ve Blockchain atağı

Güney Kore\'den yapay zeka ve Blockchain atağı
14.07.2026 17:00
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Güney Kore Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, gündemine yapay zekayı daha güçlü biçimde alsa da yerel blok zinciri ve dijital varlık ekonomisini büyütme kararlılığını yineledi. Bakanlık, 2026'nın ikinci yarısına yönelik büyüme stratejisinde tahvil tokenizasyonundan ilk spot kripto borsa yatırım fonlarına kadar bir dizi adım sıraladı.

Bakanlık, pazartesi günkü Devlet Konseyi toplantısında blok zinciri ekonomisini destekleme planlarını açıkladı. Plan, dijital varlık ekosisteminde rekabet gücünü artırmak için büyük ölçekli blok zinciri pilot projelerini ve yeni teknolojileri teşvik etmeyi öngörüyor.

Aynı plan yapay zeka gelişimine de daha fazla ağırlık verdi. Hükümet, fiziksel yapay zekayı, yapay zeka veri merkezlerini ve yarı iletkenleri ülkenin üç mega projesi olarak resmen belirledi. Güneybatıda ikinci bir büyük üretim üssü kurmak için yeni yarı iletken fabrikalarına 800 trilyon won yani yaklaşık 535,6 milyar dolarlık yatırım planlanıyor ve hafıza çipi üretim kapasitesinin beş yılda ikiye katlanması hedefleniyor.

TAHVİL TOKENİZASYONU 2027'DE CBDC İLE TEST EDİLECEK

Hükümet, blok zincirinin finansal altyapıdaki kullanımını genişletmek için 2027'de kurumsal bir merkez bankası dijital parası (CBDC) projesine bağlı devlet tahvillerini tokenlaştıran bir pilot uygulama başlatmayı planlıyor. Kore Merkez Bankası ayrıca CBDC ile diğer blok zincirleri arasında birlikte çalışabilirliği sağlamanın yollarını inceleyecek. Proje, finansal kuruluşların kullanımı için tasarlanan toptan CBDC'nin yalnızca bir ödeme aracı olmanın ötesinde sermaye piyasası altyapısını da destekleyip destekleyemeyeceğini sınayacak.

Fikir ilk kez 1 Temmuz'da, Kore Merkez Bankası Başkanı Hyun Song Shin tarafından Avrupa Merkez Bankası'nın merkez bankacılığı forumunda dile getirilmişti. Shin, devlet tahvillerini tokenizasyonun büyük ödülü olarak tanımlamış ve tokenize tahvilleri, toptan merkez bankası parasını ve tokenize ticari banka mevduatlarını birleşik bir deftere taşımayı önermişti. Bu öneri, merkez bankası öncülüğündeki Hangang Projesi'nin bir uzantısı olarak sunulmuştu.

DİJİTAL VARLIK TEMEL YASASI VE İLK KRİPTO ETF'LERİ GELİYOR

Özel dijital varlık sektörünü canlandırmak için Güney Koreli yetkililer, önerilen Dijital Varlık Temel Yasası'nı yılın ikinci yarısında yürürlüğe girecek biçimde ilerletecek. 2025 ortasından bu yana üzerinde çalışılan yasanın, iş yürütme kuralları ve Kore wonuna sabitli stablecoinlere yönelik bir dizi düzenleme dahil dijital varlıklar için temel yasal çerçeveyi ortaya koyması bekleniyor.

Bakanlık, yasayla birlikte sınır ötesi stablecoin işlemleri için de yasal bir zemin oluşturacağını ve ülkenin ilk spot kripto para borsa yatırım fonlarının önünü açmak üzere Sermaye Piyasası Yasası'nda yapılacak değişiklikleri destekleyeceğini belirtti. Hükümet ayrıca uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde, Gönüllü Karbon Piyasası kredilerinin blok zinciri üzerinde yönetilmesi ve alınıp satılması yollarını da araştıracak. Tahvil pilotunun, dağıtık defterleri geçerli menkul kıymet kaydı sayan düzenlemenin Şubat 2027'de yürürlüğe girmesiyle aynı döneme denk gelmesi bekleniyor.

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