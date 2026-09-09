Hyperliquid büyürken HYPE zirvesini yeniledi - Son Dakika
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Hyperliquid büyürken HYPE zirvesini yeniledi

Hyperliquid büyürken HYPE zirvesini yeniledi
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Hyperliquid'in açık pozisyon büyüklüğü pazar günü 14,3 milyar dolara çıkarak geçen yılki büyük çöküşün hemen öncesindeki seviyeye yaklaştı. Borsanın yerel tokeni HYPE bu hafta yaklaşık 89,6 dolarla tüm zamanların rekorunu gördü. HYPE ayın başından bu yana yüzde 50'nin üzerinde değer kazandı.

Açık pozisyon miktarı, piyasada kapatılmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değerini gösteriyor. Bu seviye, 10 Ekim 2025'teki çöküşün bir gün öncesindeki değerin yaklaşık yüzde 3 altında kaldı. O gün Hyperliquid'in açık pozisyon büyüklüğü tek günde yüzde 56 gerilemiş, 14,7 milyar dolardan 6,5 milyar dolara inmişti. Toparlanma o günden bu yana iki farklı aşamada gerçekleşti.

İlk toparlanma aşamasını HIP-3 piyasaları taşıdı. Son bir aydaki büyüme ise borsanın çekirdek sürekli vadeli işlem piyasalarından geldi.

HIP-3'ÜN PAYI YÜZDE 34'TEN YÜZDE 25'E İNDİ

Toparlanmanın ilk ayağını HIP-3 taşıdı. Bu çerçeve, geliştiricilerin Hyperliquid üzerinde kendi vadeli işlem piyasalarını kurmasına izin veriyor. HIP-3'ün toplam açık pozisyondaki payı Mart 2026'da yüzde 18 iken ağustosta yüzde 34'ün üzerine çıktı. HIP-3 piyasalarındaki açık pozisyon ağustosta 4,44 milyar dolarla rekor kırdı. Son altı ayda toplam açık pozisyondaki 8,47 milyar dolarlık artışın yüzde 30'unu tek başına HIP-3 sağladı.

Son bir ayda eğilim tersine döndü. Hyperliquid'in toplam açık pozisyonu 3,57 milyar dolar artarken HIP-3 piyasalarındaki açık pozisyon 119 milyon dolar geriledi. Böylece HIP-3'ün payı bir ay önceki yüzde 34 seviyesinden yüzde 25'e indi.

Büyümeyi iki gelişme tetikledi. Coinbase, ağustos ortasında Base uygulamasına Hyperliquid üzerinden sürekli vadeli işlem erişimi ekledi ve borsaya yeni bir bireysel yatırımcı kanalı açtı. İkinci gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) Hyperliquid'in ülkede yasal ve kurallara uygun biçimde faaliyet gösterebilmesi için çalıştığını söylemesi oldu.

ÇEKİRDEK ÜCRETLERİN YÜZDE 97'Sİ HYPE GERİ ALIMINA GİDİYOR

Açık pozisyonun hangi piyasalarda oluştuğu HYPE açısından önem taşıyor. HIP-3 piyasalarını kuran geliştiriciler, bu piyasalardaki işlem ücretlerinin yarısına kadarını kendilerine ayırıyor. Hyperliquid'in brüt geliri 2025'in üçüncü çeyreğinde 457 milyon dolarla zirve yapmış, 2026'nın ikinci çeyreğinde 202 milyon dolara gerilemişti. Aynı dönemde protokolün HYPE geri alımı için kullandığı Yardım Fonu'nun alımları da 290 milyon dolardan 149 milyon dolara indi.

Buna karşılık Hyperliquid'in çekirdek sürekli vadeli işlem piyasaları, ürettiği ücretlerin neredeyse yüzde 97'sini HYPE geri alımına aktarıyor. Çekirdek piyasalardaki açık pozisyon, HIP-3 piyasalarındaki aynı tutardan HYPE geri alımlarına daha fazla katkı sağlıyor. Bu nedenle HIP-3'ün payının azalıp çekirdek piyasalardaki açık pozisyonun artması, tokenin son yükselişini destekleyen etkenlerden biri oldu.

Tokenin piyasa değeri rekor sırasında yaklaşık 20 milyar dolara ulaşmıştı. Yayım sırasında HYPE, 89,6 dolarlık rekorun ardından 86,8 dolardan işlem görüyor.

Kripto Para, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Hyperliquid büyürken HYPE zirvesini yeniledi - Son Dakika

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