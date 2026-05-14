İngiltere Merkez Bankası sterlin stablecoin kurallarını gevşetiyor

14.05.2026 18:41
Sterlin stablecoinlere yönelik önerilen kısıtlamaları hafifletmeye hazırlanan İngiltere Merkez Bankası'nda (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden taslak çerçevenin ABD ile artan rekabet ortamında "aşırı muhafazakâr" kalmış olabileceğini söyledi.

Breeden perşembe günü merkez bankasının stablecoin düzenlemesine yönelik önerilen yaklaşıma alternatifler aradığını belirtti. BoE kasımda başlattığı istişare sürecinde "sistemik" sterlin stablecoinler için elde tutma limitleri ve rezerv gereksinimleri önermişti. Taslağa göre bireyler en fazla 20 bin sterlin (yaklaşık 27 bin dolar), işletmeler ise 10 milyon sterlin (yaklaşık 13,5 milyon dolar) tutabilecekti.

YÜZDE 40 REZERV GEREKSİNİMİ DE GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Taslak ayrıca sistemik stablecoin ihraççılarının rezervlerinin en az yüzde 40'ını faizsiz olarak BoE'de tutmasını gerektiriyordu. Kalan kısım kısa vadeli İngiliz devlet tahvillerine veya diğer likit varlıklara yatırılacaktı. USDT ve USDC gibi dolar bazlı ve ağırlıklı olarak kripto ticaretinde kullanılan stablecoinler Finansal Davranış Otoritesi (FCA) denetimine tabi olmaya devam edecekti.

Sektörden gelen itirazların ardından BoE teklifin bazı bölümlerini yeniden değerlendiriyor. Breeden önerilen limitlerin geçici bir önlem için operasyonel açıdan külfetli bulunduğunu aktardı. Başkan yardımcısı ayrıca sektör katılımcılarının daha fazla faiz getiren varlık tutmayı tercih ettiğini ve merkez bankasının bu konuda aşırı muhafazakâr olup olmadığını değerlendireceğini belirtti. Güncellenen taslak kuralların haziran sonuna kadar yayımlanması bekleniyor.

ABD İLE ULUSLARARASI STANDART ÇATIŞMASI BELİRİYOR

Yumuşatma adımı ABD'nin stablecoin düzenlemesinde hızla ilerlediği bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuzda imzaladığı GENIUS Yasası ihraççılardan tam rezerv desteği ve aylık açıklamalar talep ediyor.

BoE Başkanı Andrew Bailey ise geçen cuma günü uluslararası düzenleyicilerin ABD hükümetiyle stablecoin standartları konusunda yaklaşan bir mücadeleyle karşı karşıya kalabileceğini uyarmıştı. Bailey stablecoinlerin küresel ödeme altyapısının parçası olabilmesi için uluslararası standartlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Sektör temsilcileri BoE'nin olası yumuşamasını olumlu karşılarken elde tutma limitlerinin inovasyon üzerinde bir tavan oluşturabileceğini savundu.

