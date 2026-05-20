İngiltere Merkez Bankası tokenizasyon ve stablecoin vizyonunu açıkladı

20.05.2026 16:53
İngiltere Finansal İstikrar Başkan Yardımcısı Sarah Breeden İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek stratejisini Birleşik Krallık'ın finans sistemini modernize etmek için tokenizasyon üzerine kuracağını söyledi.

Breeden gelecekteki perakende ödeme sisteminin tokenize mevduatlar ve stablecoinler dahil birbirine dönüştürülebilir birden fazla para biçimini içermesi gerektiğini belirtti. Başkan yardımcısı paylaşımlı defter teknolojisinin ödemeleri daha ucuz ve hızlı hale getirme potansiyeli taşıdığını ve akıllı sözleşmelerin perakende ödemelerde verimliliği artıracak özelleştirme, koşulluluk ve otomasyon imkânı sunduğunu ekledi.

"Perakende ödemelerde güçlü para biçimleri arasında rekabeti ve seçimi teşvik eden çok paralı bir sistem istiyoruz. Geleneksel banka mevduatlarının yanı sıra insanlar tokenize banka mevduatları, düzenlenmiş stablecoinler ve potansiyel olarak bir perakende merkez bankası dijital parasıyla ödeme yapabilmeli." ifadesini kullanan Breeden merkez bankasının yapay zekanın sorumlu benimsenmesini desteklemek için de kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ekledi.

SİSTEMİK STABLECOİNLER İÇİN TASLAK KURALLAR GELİYOR

Konuşmada tokenizasyona yönelik devam eden ve planlanan girişimler de ayrıntılandırıldı. Breeden merkez bankasının sistemik stablecoinler için taslak kuralları önümüzdeki ay yayımlayacağını ve yıl sonuna kadar nihai hale getireceğini açıkladı. Hızlı stablecoin benimsenmesinden kaynaklanabilecek riskleri azaltmak için banka ihraç edilebilecek toplam stablecoin miktarına geçici limitler koyabilecek.

Başkan yardımcısı bankaların da bu yeni teknolojileri benimsemesini beklediklerini vurguladı. Merkez bankasının yeni nesil perakende altyapı çalışmasının tokenize mevduatların yalnızca aynı bankanın müşterileri arasında değil bankalar arası ödemelerde de kullanılmasını sağlayacağını kaydetti.

Merkez bankası ve Finansal Davranış Otoritesi (FCA) 18 Mayıs'ta tokenizasyon programı için ortak bir istişare belgesi yayımlamıştı. Program 2024'te başlayan ve Ocak 2029'a kadar sürecek Dijital Menkul Kıymetler Sandbox'ı etrafında şekilleniyor. Breeden Euroclear, HSBC ve Londra Borsası Grubu dahil 16 firmanın 2026 sonlarından itibaren sandbox'ta faaliyete geçmeye hazırlandığını belirtti.

DİJİTAL STERLİN TASARIM AŞAMASINDA İLERLİYOR

Banka Birleşik Krallık hükümetinin pilot tokenize devlet tahvili olan Dijital Gilt girişimini desteklemeye devam edecek. Breeden ayrıca merkez bankası dijital parası projesinin tasarım aşamasına ilişkin sonuçların yıl içinde açıklanacağını duyurdu.

Birleşik Krallık'ın tokenizasyon hamlesi küresel bir eğilimle örtüşüyor. Aynı gün Japonya'nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti tokenizasyon, stablecoinler ve otonom ticaret etrafında şekillenen bir finansal altyapı önerisi sundu.

