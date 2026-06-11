İngiltere\'nin en büyük bankaları kripto kullanıcılarıyla karşı karşıya geldi

Grup, "Senin paran. Senin seçimin." sloganıyla bugün duyurduğu kampanyada üyelerine web sitesi üzerinden şikâyet mektubu üreten bir araç sundu. Mektuplar transfer kısıtlamalarını uygulayan bankalara iletilecek.

Kampanyanın dayandığı UK Cryptoassets Business Council raporu, engellerin Finansal Davranış Otoritesine (FCA) kayıtlı platformlara yapılan transferleri de kapsadığını ve bankaların bireysel müşteri risk profilini dikkate almadığını ortaya koydu. Rapora göre bir borsa, banka kaynaklı retler nedeniyle son bir yılda 1 milyar sterline yakın işlem kaybetti. Ankete katılan platformların yüzde 80'i engellenen transferlerde artış bildirdi.

BEŞ BANKA TAM ENGEL UYGULUYOR

Rapor banka politikalarını iki grupta topladı. Chase UK, Starling, TSB, Virgin Money ve Metro Bank'tan oluşan beş banka, kripto borsalarına yönelik tüm transferleri ve kart ödemelerini tamamen durduruyor. Barclays, HSBC, Nationwide, NatWest, Santander ve Monzo ise transferlere sert üst limitler uyguluyor.

Savunucular bu tablonun hükümetin İngiltere'yi küresel dijital varlık merkezi yapma hedefiyle çeliştiğini savunuyor. Gruba göre bankalar kendi kripto ürünlerini geliştirirken bireysel yatırımcının regüle platformlara erişimini kısıtlıyor.

CLEARBANK CEO'SUNDAN ORANTILI MÜDAHALE ÇAĞRISI

Sektörün bankacılık kanadından da kampanyayı destekleyen sesler geldi. Takas bankası ClearBank'in CEO'su Mark Fairless, bankaların sektör genelinde geniş engeller yerine risk bazlı yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi. Fairless, "Müdahaleler hedefli ve orantılı olmalı." dedi ve geniş blokların rekabeti zayıflatma riski taşıdığını ekledi.

Kampanya, İngiliz düzenleyicilerin kriptoya alan açtığı bir döneme denk geldi. FCA pazartesi günü perakende yatırım fonlarının portföylerinin yüzde 10'una kadar kripto ürünlerine tahsis yapabilmesini önerdi. İngiltere Merkez Bankası da mayıs sonunda stablecoin tutma limitlerini yumuşatma sinyali vermişti.

Grup, bankalardan gelecek yanıtları toplayacak ve kampanyanın bir sonraki aşamasını bu doğrultuda şekillendirecek.