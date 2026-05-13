İran Merkez Bankasının kripto para cüzdanları tespit edildi

13.05.2026 17:21
Blockchain analiz platformu Arkham, İran merkez bankasına atfedilen kripto para cüzdanlarının kamuya açık zincir üstü haritasını yayımladı. Haritalama ABD'nin İran'a bağlı 344 milyon dolarlık USDT'yi dondurmasının ardından geldi.

Arkham'ın 11 Mayıs'ta yayımladığı araştırma iki Tron cüzdanını İran Merkez Bankası'na bağlıyor. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) bu cüzdanları 24 Nisan'da Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesine eklemişti. OFAC cüzdanları İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ve Hizbullah ile bağlantılı olarak nitelendirdi.

344 MİLYON DOLARLIK KRİPTO DONDURULDU

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent bu işlem kapsamında İran'a bağlı yaklaşık 344 milyon dolarlık kripto paranın dondurulduğunu açıkladı. Bessent eylemi Tahran'ın fon üretme, transfer etme ve geri kazanma kapasitesini sistematik olarak zayıflatma çabası olarak tanımladı. Tether da ABD makamlarının talebi üzerine fonları dondurduğunu duyurdu ancak açıklamasında İran'ı doğrudan adlandırmadı.

Blockchain analiz şirketlerinin raporları İran'ın çok aşamalı bir stablecoin hattı kullandığını ortaya koyuyor. Bu yapıda petrol gelirleri aracılar, ara cüzdanlar, zincirler arası köprüler ve merkeziyetsiz finans protokolleri üzerinden dolaştırılarak İran Merkez Bankası ve Devrim Muhafızları'na bağlı hesaplara geri yönlendiriliyor.

İRAN'IN KRİPTO AYAK İZİ GENİŞLİYOR

İran'ın toplam kripto para işlem hacmi 2024'te yaklaşık 11,4 milyar dolar, 2025'te ise 10 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Ülkenin en büyük kripto para borsası Nobitex'in Dini Lider Ali Hamaney ile bağlantılı bir aileye yakın isimler tarafından kurulduğu Mayıs'ta ortaya çıkmıştı. Borsanın yurt içi kullanıcılar ile yurt dışı likidite arasında köprü görevi gördüğü ileri sürülüyor.

Son 30 günde Ethereum ve Tron Blockchain ağlarında toplam 500 milyon doların üzerinde USDT donduruldu. Bu miktarın yaklaşık 506 milyon dolarlık bölümü Tron ağında gerçekleşti. Tron, Tether ve TRM Labs 2024'te kurulan T3 Mali Suç Birimi aracılığıyla yaptırım uygulanan varlıklar ve terör finansmanına bağlı fonlar dahil yüz milyonlarca dolarlık varlığı dondurmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyor.

