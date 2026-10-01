Japon finans devi Bitbank\'ı satın aldı

Bitbank'ın 1 Ekim tarihli duyurusuna göre, işlemin son aşamasında MIXI ve Ceres'in elindeki hisseler borsa tarafından geri alındı. Böylece SBI'nin şirketin tamamını bünyesine katması için gereken süreç sonuçlandı. Satın alıma ilişkin temel anlaşma ve hisse devir sözleşmesi 25 Haziran'da duyurulmuştu.

Devir, SBI'nin Japonya'daki kripto para faaliyetlerine yeni bir borsa ekledi. Grup, aynı pazarda SBI VC Trade üzerinden de hizmet veriyor. Bitbank ise sahiplik değişikliğinin platformdaki hizmetleri etkilemediğini bildirdi.

İKİ BORSANIN YÖNETİMİNDE YENİ GÖREVLER

Satın alımla birlikte yönetim kadrosunda da değişikliğe gidildi. SBI VC Trade Başkanı Tomohiko Kondo, Bitbank'ın yönetim kuruluna katıldı. Bitbank Üst Yöneticisi Noriyuki Hirosue ise mevcut görevini sürdürüyor. Hirosue'nin ayrıca SBI VC Trade'de icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi olması planlanıyor. Bitbank'ın üç dış yönetim kurulu üyesi ise görevlerinden ayrıldı.

Bitbank, büyüme planında SBI grubunun finansal hizmetlerinden, müşteri tabanından ve yönetim kaynaklarından yararlanmayı hedefliyor. Şirket, bu olanakları kripto para borsası faaliyetleri ve diğer dijital varlık işlerini geliştirmek için kullanacağını belirtti.