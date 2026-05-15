JPMorgan Ethereum ve altcoinlerin Bitcoin karşısındaki düşük performansının sürebileceğini söyledi

Yatırım bankası JPMorgan'ın analistleri İran gerilimiyle tetiklenen satışın ardından kripto piyasasının toparlanmasına rağmen Ethereum ve altcoinlerin Bitcoin karşısında düşük performans göstermeye devam ettiğini belirtti. Analistler bu trendin "ağ aktivitesi, DeFi ve gerçek dünya uygulamalarında anlamlı iyileşme olmadıkça değişmesinin olası olmadığını" söyledi.

Yönetici direktör Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip spot ETF akışları ve kurumsal vadeli işlem pozisyonlamasında Bitcoin'in Ethereum'dan çok daha güçlü toparlandığını vurguladı. Spot Bitcoin ETF'leri önceki çıkışlarının yaklaşık üçte ikisini geri kazanırken spot Ethereum ETF'leri yalnızca üçte birini telafi edebildi.

BTC VADELİ İŞLEM POZİSYONLARI NEREDEYSE TAMAMEN TOPARLANIRKEN ETH GERİDE KALDI

CME vadeli işlem pozisyonlaması da kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e Ethereum'dan daha agresif döndüğünü gösteriyor. Bitcoin vadeli işlem pozisyonları önceki düşüşünden neredeyse tamamen toparlanırken Ethereum vadeli işlem pozisyonları hâlâ eski seviyelerin altında seyrediyor.

Momentum odaklı yatırımcılar olan emtia ticaret danışmanları ve kripto kuant fonları ise geçen ekimdeki kaldıraç azaltma olayının ardından hem Bitcoin hem de Ethereum'da "hafif düşük ağırlıklı" pozisyon taşımaya devam ediyor.

ETHEREUM GÜNCELLEMELERİ FARK YARATACAK MI?

Analistler bu yıl beklenen Ethereum güncellemelerinin Ethereum'un Bitcoin karşısındaki görece performansını iyileştirmeye yetip yetmeyeceğini de sorguladı. Son üç yıldaki güncellemelerin ağ aktivitesini anlamlı biçimde artıramadığını belirttiler. Bu güncellemeler esas olarak Katman 2 işlem maliyetlerini düşürdü. Ancak bu düşüş Ethereum ağında üretilen ücretleri azalttı, token yakma mekanizmasını zayıflattı ve net arz artışını hızlandırarak Ethereum'un fiyat desteğini aşındırdı.

Beklenen Glamsterdam ve Hegota güncellemeleri ağ verimini artırarak ve ana katmanda işlem maliyetlerini düşürerek Ethereum'un ölçeklenebilirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Analistler asıl sorunun bu güncellemelerin yeterli yeni talep ve ağ aktivitesi yaratıp yaratamayacağı olduğunu vurguladı. Ekip "Gelecek iyileştirmelerin ağ aktivitesini artırmayı ya da en azından Ethereum'un yakma mekanizmasındaki süregelen azalmayı ve bunun sonucundaki net arz artışını dengeleyecek kadar talep büyümesi sağlamayı başarıp başaramayacağı henüz belirsiz." ifadesini kullandı.

Altcoinler cephesinde analistler 2023'ten bu yana süren düşük performansın zayıf likidite koşulları, düşük piyasa derinliği, merkeziyetsiz finans aktivitesindeki sınırlı büyüme ve kripto sektöründeki tekrarlayan hack ve güvenlik ihlallerinden kaynaklandığını söyledi. Ekip tüm bu faktörlerin geniş altcoin ekosistemine olan güveni aşındırdığını ve yeni sermaye akışını engellediğini belirtti.

