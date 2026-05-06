Kolombiya Karayipler\'i Bitcoin madencilik üssüne dönüştürmek istiyor

06.05.2026 15:50
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Bitcoin madenciliğinin Karayipler bölgesinde önemli bir kalkınma itici gücü olabileceğini söyledi. Petro, komşu Güney Amerika ülkelerindeki benzer gelişmelere dikkat çekerek Venezuela ve Paraguay'ı bol temiz enerjiyle yerel Bitcoin madencilik yatırımı çekmeyi başaran ülkeler olarak gösterdi.

Gustavo Petro X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda "Bu Santa Marta, Riohacha ve Barranquilla için de geçerli olabilir. Karayipler'in kalkınmasına muazzam bir ivme kazandırır." ifadesini kullandı.

Devlet başkanı, projenin hayata geçirilmesi için Kolombiya'nın kuzeyindeki yerli topluluk Wayúu ile görüşmeler yapılması gerektiğini de belirtti. Petro, Wayúu halkının Bitcoin madencilik projesinde yer almasını istiyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTYAPISI AVANTAJ SAĞLIYOR

Kolombiya zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip bulunuyor. Ülkenin enerji üretimi ağırlıklı olarak hidroelektriğe dayanıyor ve son dönemde güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir kaynaklara çeşitleniyor. Ulusal şebeke işletmecisi XM verilerine göre Kolombiya 2025 sonu itibarıyla 21.286,9 megavat yenilenebilir enerji kapasitesine sahipti.

