Kraken\'dan iddialı hamle: Yapay zeka sizin adınıza işlem yapacak

Kraken'ın paylaştığı blog yazısına göre yeni uygulama, alışılmış yapay zeka asistanlarından ayrışıyor. Şirket, "Diğer platformların aksine bu, eski uygulamanın üzerine eklenmiş bir yapay zeka asistanı ya da yardımcı pilot olmayacak. Finansal zeka, Kraken'ın dokusuna işlenmiş durumda ve onu canlı hissettirecek olan da bu." ifadesini kullandı.

Borsanın otonom sistemi, piyasaları izleyen, işlem öneren ve kullanıcı adına işlem gerçekleştirebilen yapay zeka ajanlarından oluşacak. Bu botların komutları takip edebildiği ve sonuçlardan öğrenebildiği belirtiliyor. Şirket, uygulamanın kullanıcının belirlediği hedefe göre kendini şekillendirdiğini ve bu hedefe ulaşmak için gün boyu arka planda çalıştığını aktardı.

GEMINI VE COINBASE DE YAPAY ZEKAYA YÖNELDİ

Kraken, ticaret deneyimini yapay zekayla yenilemeye çalışan tek kripto borsası değil. Gemini nisanda, platformunu ve arayüzlerini kullanıcıların otonom ajan kurulumlarına açan ilk büyük ABD borsası olmuştu. Coinbase ise haziranda düzenlediği tanıtımda SEC'e kayıtlı yapay zeka destekli finansal danışmanı Coinbase Advisor'ı duyurmuş, ürün steroid almış robo-danışman olarak tanımlanmıştı. OKX ve Binance gibi diğer borsalar da yapay zeka yeteneklerini artırıyor.

MENKUL KIYMET DANIŞMANLIĞI SEC KAYITLI BİRİME VERİLDİ

Kraken'ın sunduğu yapı, kullanıcının portföyüne ve tercihlerine göre piyasa içgörüleri, haberler ve yatırım önerileri sunan tam kapsamlı bir danışmanlık sistemine de benziyor. Diğer yapay zeka destekli işlem araçları gibi bu sistem de kullanıcının risk toleransını yansıtan koruyucu bariyerler ve güvenlik özellikleri içerecek. Şirketin açıklamasına göre kripto varlıklara ilişkin yatırım danışmanlığı Payward Interactive tarafından, menkul kıymetlere ilişkin danışmanlık ise SEC'e kayıtlı yatırım danışmanı Kraken Adviser tarafından sağlanacak. İki şirket ayrı birer tüzel kişilik olarak faaliyet gösterecek.

Adım, Kraken'daki bir dizi ürün lansmanıyla aynı döneme denk geldi. Borsa son dönemde ABD'de kripto vadesiz sözleşmeler, ana uygulama üzerinden Solana merkeziyetsiz borsa işlemleri, tokenlaştırılmış halka arz erişimi ve genişletilmiş kredi programları gibi ürünleri devreye aldı. 2011'de kurulan Kraken, geçen yıl olası bir halka arza hazırlık için de adımlar atmaya başlamıştı.