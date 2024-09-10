Kripto dolandırıcıları bu kez Tim Cook kılığında ortaya çıktı

Kripto Para

Yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimi, beraberinde yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerini de getiriyor. Apple'ın merakla beklenen iPhone 16 tanıtım etkinliği sırasında yaşanan olay, bu durumun ciddiyetini ortaya koydu. YouTube'da ortaya çıkan Tim Cook'un deepfake videoları, kripto para dolandırıcılarının ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi. Bu gelişme, dijital güvenlik önlemlerinin acilen güçlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor ve sosyal medya platformlarının güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılıyor.

Sosyal Medya Platformları Deepfake Tehdidiyle Karşı Karşıya

Apple'ın "Glowtime" etkinliğiyle eş zamanlı olarak, YouTube'da Tim Cook'un deepfake videoları ortaya çıktı. Bu sahte yayınlarda, yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan Tim Cook görüntüleri, izleyicilerden Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) veya Dogecoin (DOGE) gibi kripto para birimlerini belirli bir adrese göndermelerini istedi.

Dolandırıcılar, klasik "paranızı ikiye katlayalım" tuzağını kullanarak, yatırılan miktarın iki katının otomatik olarak geri gönderileceğini vaat etti. Deepfake Tim Cook, yayında "Yatırımınızı tamamladığınızda, sistem otomatik olarak işlemi gerçekleştirecek ve yatırdığınız kripto para miktarının iki katını geri gönderecek." sözlerini ifade etti.

Bu sahte yayınların bazıları, "Apple US" gibi görünen ve hatta mavi tik doğrulama işaretine sahip kanallarda yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüleri, bu yayınların yüz binlerce görüntülemeye ulaştığını gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu rakamların çoğunun yayına meşruiyet kazandırmak için kullanılan botlardan kaynaklandığını düşünüyor.

YouTube destek ekibi, yaptığı açıklamada bu dolandırıcılık girişimini doğruladı ve kullanıcılardan resmi raporlama aracını kullanarak videoları bildirmelerini istedi. Platform, kısa süre içinde sahte videoları kaldırdı ve ilgili hesapları kapattı.

Bu olay, deepfake teknolojisini kullanan dolandırıcıların giderek daha cesur hale geldiğini gösteriyor. Haziran ayında Avustralya'nın önde gelen yayıncısı Seven'ın YouTube haber kanalı, Elon Musk'ın deepfake videolarıyla ele geçirilmişti. Aynı dönemde, SpaceX'in Starship roketinin fırlatılışı sırasında da benzer dolandırıcılık girişimleri yaşanmıştı.

Yapay zeka ile üretilen içeriklerin yarattığı endişeler son yıllarda katlanarak artıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2024 "Küresel Riskler Raporu"nda, yapay zeka teknolojilerinin olası olumsuz sonuçlarına dikkat çekilmişti. Bu son olay, dijital güvenlik ve kimlik doğrulama konularında daha sıkı önlemler alınması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Siber güvenlik analistleri, deepfake teknolojisinin gelişimiyle birlikte bu tür dolandırıcılık girişimlerinin artabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Uzmanlar, sosyal medya platformlarının içerik doğrulama sistemlerini güçlendirmesi ve kullanıcıların da dijital okuryazarlık konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu olayın ardından, kripto para sektörü de harekete geçti. Önde gelen kripto para borsaları, kullanıcılarını bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarmaya ve eğitmeye yönelik kampanyalar başlattı.

Tim Cook'un deepfake videosuyla gerçekleştirilen bu kripto para dolandırıcılığı girişimi, dijital çağın karanlık yüzünü bir kez ortaya çıkardı. Teknolojinin hızlı gelişimi, beraberinde yeni güvenlik tehditlerini de getiriyor. Bu durum hem teknoloji şirketlerinin hem de kullanıcıların dijital güvenlik konusunda daha dikkatli ve bilinçli olması gerektiğini gösteriyor.