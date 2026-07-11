Kripto lobisinin milyon dolarlık kampanyası CLARITY için yeterli olacak mı? - Son Dakika
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Kripto lobisinin milyon dolarlık kampanyası CLARITY için yeterli olacak mı?

Kripto lobisinin milyon dolarlık kampanyası CLARITY için yeterli olacak mı?
11.07.2026 09:51
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Kripto para sektörü, uzun zamandır beklenen kripto piyasa yapısı yasası CLARITY Act'i geçirmek için yoğun bir kampanya yürütüyor. Tüketici savunuculuğu kuruluşu Public Citizen'a göre sektör, 2026 ara seçimlerini etkilemek için şimdiye kadar 189 milyon dolar harcadı.

Kripto endüstrisi yıllardır Washington'da kendine bir yer açmaya çalışıyordu. Kongre, dijital varlıklara net bir çerçeve sunacak CLARITY Act'i geçirmeye yaklaştıkça sektörün bu hedefe ulaştığı görülüyor. Yasa koyucuların dijital varlık savunucularını dinleyip dinlemediği artık tartışma konusu olmaktan çıktı. Asıl soru, lobinin derin cepleri ve kampanya etkisinin yasayı geçirmeye yetip yetmeyeceğine döndü. Senato'daki müzakereciler, Kongre'nin ağustos tatiline girmesinden önce bir genel kurul oylaması için çalışıyor.

Sektörün karşıtları 189 milyon dolarlık kampanya bütçesini oy ve etki satın almaya yönelik gayrimeşru bir girişim olarak görüyor. Endüstri ise bunu, 2022'den bu yana siyasete hâkim olan kripto karşıtı güçlere karşı gerekli bir düzeltme olarak savunuyor. Solana Policy Institute başkanı ve Blockchain Association'ın eski yöneticisi Kristin Smith, kriptonun savunuculuk operasyonunu şimdiye kadarki en güçlü ve en sofistike hali olarak nitelendirdi.

MCSA CLARITY KARŞITLIĞINDAN VAZGEÇTİ

Yasanın geçmesi yönünde ivmenin arttığına dair işaretler var. 3 Temmuz'da ülkenin en büyük ilçelerindeki seçilmiş şerifleri temsil eden ABD Büyük İlçe Şerifleri (MCSA), 604. madde üzerindeki görüşmelerin ardından yasaya karşı çıkmaktan tarafsız konuma geçti. Coinbase'in üst yöneticisi Brian Armstrong bu gelişmeyi "devasa" olarak nitelendirdi. Aynı gün Siyahi Kolluk Yöneticileri Ulusal Örgütü de yasayı destekleyen ilk büyük kolluk kuruluşu oldu. Ancak geliştiricilere koruma getiren 604. madde hâlâ bir pürüz olmayı sürdürüyor. Aralarında 70 bin üye bulunan dört ayrı hukuk ve kolluk grubu, haziran sonunda ABD Başsavcı Vekili'ni yasadaki geniş muafiyetlerin denetim ve hesap verebilirlikte boşluklar yaratabileceği konusunda uyardı.

FAIRSHAKE ÖN SEÇİMLERDE 20 MİLYON DOLAR HARCADI

Sektörün siyasi örgütlenmesini en iyi temsil eden yapı, Coinbase, Ripple ve Andreessen Horowitz gibi şirketlerce finanse edilen kripto destekli siyasi eylem komitesi (PAC) Fairshake oldu. Fairshake ve bağlı komiteler, 2026 ön seçim döneminde kriptoya yakın görülen adayları desteklerken sektöre karşı olanların karşısında onlarca milyon dolar harcadı. Mayısta bağlı komiteler, Kentucky Senato ön seçiminde Temsilci Andy Barr'a verilen 7 milyon doların üzerindeki destek dahil Georgia, Alabama ve Kentucky'deki Cumhuriyetçi ön seçimlerde 20 milyon dolardan fazla harcama yaptı. Grup daha sonra çabalarını Demokrat yarışlara taşıyarak Maryland ve New York'ta milyonlarca dolar harcadı.

Fairshake'in gücünün ne kadarının gerçek seçim sonuçlarından ne kadarının sonuçları belirleyebileceği algısından geldiği tartışılıyor. Gazeteci Veronica Irwin, 30 Haziran'da yayımladığı bir analizde Fairshake'in mevcut dönemdeki 40 sonuçlanmış yarıştaki rolünü Federal Seçim Komisyonu kayıtları, anketler ve seçim sonuçlarıyla karşılaştırdı. Fairshake'in desteklediği adaylar bu yarışların 38'ini kazansa da Irwin, birçok yarışın komite devreye girmeden önce zaten kazanan adaydan yana ağır bastığını buldu. Analize göre yalnızca 16 yarış, Fairshake'in harcamasının sonucu değiştirebileceği kadar gerçekten çekişmeliydi. Irwin, örgütün asıl siyasi gücünün seçimleri doğrudan belirlemekten çok, belirleyebileceği inancını yaratmakta yattığını savundu.

Yalnızca kampanya harcaması her zaman yasaları Kongre'den geçirmeye yetmiyor. CLARITY Act'in ilerleyişi, aylarca süren müzakereleri ve koalisyon kurmayı da yansıtıyor. Kendi kontrolünde çok para birimli cüzdan RockWallet'ın kurucusu ve eski Avukat Ron Tarter, sürecin bir faktörler birleşimi olduğunu belirterek benimsemenin temeli oluşturduğunu, lobiciliğin bunu doğrudan politika etkileşimine çevirdiğini ve kampanya harcamasının ise hızlandırıcı görevi gördüğünü söyledi.

Kripto Para, Citizen, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto lobisinin milyon dolarlık kampanyası CLARITY için yeterli olacak mı? - Son Dakika

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