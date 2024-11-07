Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı

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Donald Trump'ın başkanlık zaferinin ardından, dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın net değeri 20 milyar dolar artarak 285,6 milyar dolara ulaştı. Musk, finansal desteğini artırarak politik arenada da etkisini sürdürürken, Tesla hisseleri rekor seviyelere ulaştı. Diğer milyarderler de bu yükselişten paylarını aldı.

Musk ve Diğer Milyarderler Trump Zaferiyle Kazançlarını Katladı

Bitcoin ve kripto para destekçisi Donald Trump'ın başkanlık yarışındaki başarısı, teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinin servetlerinde dikkat çekici artışlara neden oldu. Bu gelişme, özellikle kripto para piyasalarında da kendini gösterdi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın serveti önemli bir sıçrama kaydetti. Verilere göre Musk'ın net serveti bir günde yüzde 7,5 oranında artarak 285,6 milyar dolara ulaştı. Bu 20 milyar dolarlık artış, Tesla hisselerinin son 18 ayın zirvesi olan 286,74 dolara yükselmesiyle gerçekleşti.

Sosyal medya platformu X üzerinden seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Musk, Trump'a verilen desteğin "kristal netliğinde" olduğunu vurguladı. Adalet Bakanlığı'nın Trump hakkındaki suçlamaları düşürmesinin ardından da Amerikan halkının "mutlak netlikle" konuştuğunu belirtti. Kaynaklara göre Musk, seçim sürecinde Trump'ı destekleyen bir siyasi eylem komitesine 119 milyon dolar bağışta bulunarak kampanyaya güçlü bir destek sağladı.

Diğer teknoloji devlerinin servetlerinde de kayda değer artışlar gözlendi. Amazon hisselerindeki rekor yükseliş, şirketin kurucusu Jeff Bezos'un servetini 7 milyar dolar artırarak 223,5 milyar dolara taşıdı. Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong'un serveti, şirket hisselerinin yüzde 31 değer kazanmasıyla 11 milyar dolara yükseldi. MicroStrategy'nin kurucusu Michael Saylor ise şirket hisselerinin yıl içindeki en yüksek seviyeye ulaşmasıyla servetini 600 milyon dolar artırarak 6,6 milyar dolara çıkardı.

Son olarak seçim sonuçlarının kripto para piyasasına etkisi de dikkat çekici oldu. Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin, yüzde 40'lık bir artışla 0,21 dolar seviyesine yükselerek Nisan ayından bu yana en iyi performansını sergiledi.