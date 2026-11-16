Kripto piyasası için kritik hafta: Gözler Fed ve Nvidia'da - Son Dakika
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Kripto piyasası için kritik hafta: Gözler Fed ve Nvidia'da

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Kripto piyasası için kritik hafta: Gözler Fed ve Nvidia\'da
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Kripto piyasasında yatırımcılar yeni haftaya temkinli girerken türev piyasasında düşüşe karşı koruma talebi öne çıktı. ABD'den gelecek veriler, yapay zeka çip üreticisinin bilançosu ve yılın en büyük halka arzlarından biri piyasanın yönünü belirleyebilir.

Bitcoin (BTC) opsiyon piyasasında en büyük pozisyon artık yükselişe değil düşüşe karşı alınan korumadan oluşuyor. 60 bin dolarlık satım opsiyonlarındaki açık pozisyon yaklaşık 900 milyon dolara çıkarak ilk sıraya yerleşti.

Uzun süre zirvede kalan 100 bin dolarlık alım opsiyonları ise yaklaşık 867 milyon dolarla ikinci sıraya geriledi. Bitcoin'deki 30 günlük örtük oynaklık pazar günü haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kurumsal işlem platformu Paradigm'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölümü başkanı Nicolas Quatravaux, 60 bin dolarlık satım opsiyonunun yıl boyunca en çok tercih edilen koruma seviyesi olduğunu söyledi. Quatravaux, açık pozisyonun anlık bir sinyal olmadığını da vurguladı.

FED VE NVİDİA AYNI HAFTADA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh bugün Türkiye saatiyle 20.00'de San Francisco'daki bir konferansta konuşacak. Piyasalar Fed'in aralıkta faizi 25 baz puan artırma ihtimalini yüzde 92 olarak fiyatlıyor.

ABD'de ekim ayı perakende satışları yarın 16.30'da açıklanacak. Beklenti aylık yüzde 0,2 artış yönünde, eylülde artış yüzde 0,8 olmuştu. Güçlü bir veri, Fed'in sıkılaştırmayı sürdürebileceği beklentisini destekleyebilir.

Nvidia üçüncü çeyrek sonuçlarını 18 Kasım'da Türkiye saatiyle 00.20'de açıklayacak. Bu, Jensen Huang'ın 12 Kasım'da CEO'luktan istifasının ardından gelen ilk bilanço olacak. Fed'in son toplantısının tutanakları da 18 Kasım'da 22.00'de yayımlanacak.

ANTHROPİC HALKA ARZI PERŞEMBE

Yapay zeka şirketi Anthropic'in hisseleri 19 Kasım'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlayacak. Şirket halka arzda yaklaşık 64 milyar dolar toplamayı hedefliyor, fiyatlama 18 Kasım'da yapılacak.

Xapo Bank CEO'su Seamus Rocca, "Son düşüş, Anthropic'in talep toplamaya başlamasına bağlanabilir" dedi. Bitcoin'de benzer bir satış bu yıl SpaceX'in halka arzı öncesinde de görülmüştü.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 13 Kasım'a kadarki yedi işlem gününde 1,91 milyar dolar çıkış oldu. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,6 değer kaybeden Bitcoin 64 bin 500 dolardan işlem görüyor.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaYapay ZekaSon Dakika

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