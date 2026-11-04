Kripto piyasası seçim kayıplarını geri aldı - Son Dakika
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Kripto piyasası seçim kayıplarını geri aldı

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Kripto piyasası seçim kayıplarını geri aldı
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Bitcoin, ABD ara seçimlerinin ardından gördüğü 7 haftanın en düşük seviyesinden hızla toparlandı. Ethereum ve birçok altcoin de günü yükselişle geçirirken analistler, toparlanmanın kalıcı olup olmayacağını ve fiyatın yönünü neyin belirleyeceğini tartışıyor.

Demokratların Kongrede çoğunluğu kazandığı seçim gecesi Bitcoin, 75 bin 600 dolara kadar geriledi. Kripto para birimi sabah saatlerinde yaklaşık 3 bin dolarlık bir dönüşle yeniden 78 bin doların üzerine çıktı. Toplam kripto piyasa değeri de günlük bazda yüzde 2 artışla 2,63 trilyon dolara ulaştı.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, Bitcoin'in Demokratların zaferini önceden büyük ölçüde fiyatladığını ve belirsizliğin kalkmasıyla rahatlama yükselişine alan açıldığını söyledi. Talos verilerine göre Bitcoin opsiyon piyasasındaki beklenen oynaklığı ölçen DVOL endeksi yüzde 6, ABD borsalarının korku endeksi olarak bilinen VIX ise yüzde 10 geriledi.

ETHEREUM 2 BİN 300 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Ethereum, günlük yüzde 4'e yakın yükselişle 2 bin 350 doların üzerine çıktı. XRP 1,31 dolar, Solana 95 dolar ve BNB 709 dolar dolayında işlem görürken günün en güçlü yükselişi Zcash'ten geldi. ZEC, günlük yüzde 11'i aşan artışla 1 bin 300 doları aştı.

NEAR yüzde 8'e yakın, THORChain'in tokenı RUNE ise yüzde 5 değer kazandı. RUNE'daki yükseliş, Binance'ten çalınan fonların THORChain üzerinden yeniden aktarılmaya başlandığı haberlerinin ardından geldi.

440 MİLYON DOLARLIK POZİSYON TASFİYE EDİLDİ

Toparlanmaya rağmen kurumsal tarafta temkin sürüyor. Ethereum fonlarındaki çıkış 7 işlem günüdür devam ederken para girişi görülen tek kripto fonu Hyperliquid fonu oldu. CoinGlass verilerine göre gün içinde 440 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi ve bu kaybın yüzde 61'i yükseliş bekleyen yatırımcılara ait.

Altcoinlere para geçişi de henüz başlamadı. Altcoin sezonu endeksi 39 ile 75'lik eşiğin oldukça altında kalırken Bitcoin'in toplam piyasa içindeki payı yüzde 60 dolayında bulunuyor. Analistler, Bitcoin'in bir sonraki hareketinde Washington'daki değişimden çok ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası ve fon akışlarının belirleyici olacağını düşünüyor. Yayım sırasında Bitcoin 79 bin 261 dolardan işlem görüyor.

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SON DAKİKA: Kripto piyasası seçim kayıplarını geri aldı - Son Dakika
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