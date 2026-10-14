Kripto projesinin kurucusuna İstanbul\'da gözaltına alındı

Basına yansıyan bilgilere göre Millî İstihbarat Teşkilâtı ve İstanbul polisi, gerçek adı Richard James Schueler olan Heart'ın Beşiktaş'taki adresini takibe aldı. Operasyonda Heart ile eşinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Adreste yapılan aramada telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, silahlar, insansız hava araçları, altın ve farklı para birimlerinde nakit bulunduğu bildirildi. Ele geçirilen para ve değerli eşyaların miktarı konusunda haberler arasında farklılıklar bulunuyor. Bu nedenle toplam tutar henüz netleşmiş değil.

FİNLANDİYA'NIN TALEBİYLE ARANIYORDU

HEX ve PulseChain projeleriyle tanınan Heart, Finlandiya'da vergi kaçakçılığı şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında aranıyordu. Hakkındaki kırmızı bülten 2024'te Finlandiya'nın talebi üzerine yayımlandı.

Interpol'ün tanımına göre kırmızı bülten, bir kişinin iade veya benzeri hukuki işlemler öncesinde yerinin belirlenmesi ve geçici olarak yakalanması talebini içeriyor. Bülten, tek başına uluslararası tutuklama emri niteliği taşımıyor. Ülkeler, işlem yapıp yapmayacaklarına kendi hukukları çerçevesinde karar veriyor.

Heart'ın Finlandiya'ya iadesine ilişkin kamuya açıklanmış resmi bir talep veya karar bulunup bulunmadığı henüz netleşmedi. Gözaltı haberi, hakkındaki suçlamalar nedeniyle mahkûm edildiği anlamına gelmiyor.

ABD'DEKİ SEC DAVASI AYRI BİR SÜREÇ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2023'te Heart ve kontrolündeki HEX, PulseChain ve PulseX'i kayıt dışı kripto varlık satışlarıyla 1 milyar dolardan fazla kaynak toplamakla suçlamıştı.

ABD'deki mahkeme, Heart'ın faaliyetlerinin yeterince ABD yatırımcılarını hedeflediğinin gösterilemediği gerekçesiyle davayı 2025'te yetki yönünden reddetti. SEC'in başvurusunu yenilememesiyle bu dava sona erdi.

ABD'deki bu karar, Finlandiya'daki vergi soruşturmasından ayrı bir hukuki sürece ilişkin. İstanbul'daki operasyonun ayrıntıları ve olası iade süreci için yetkili makamların açıklamaları bekleniyor.