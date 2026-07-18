Kriptoda bu hafta: Stablecoinler yükselirken kurumsal talep zayıfladı

Stablecoinler uzun süredir doları sınır ötesine taşımanın hızlı bir yolu olarak sunuluyordu. Bolivya'da ise artık doğrudan dolara erişmenin yolu haline geliyorlar. Ülke, Tether'in USDT'sini ödeme para birimi olarak tanıyacak bir düzenleme çerçevesini değerlendiriyor. Ekonomi ve Kamu Maliyesi Bakanı Jose Gabriel Espinoza'ya göre öneri, USDT'nin boliviano ve ABD dolarının yanında ödeme ve tasarruf için dolaşımına imkân tanıyacak. Ülke hâlâ Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesinde olduğu için çerçeve, kara para aklamayı önleyici güvenceler içerecek ve inceleme aşamasında bulunuyor.

Öneri, Bolivya'nın uzun süredir yaşadığı dolar sıkıntısıyla aynı döneme denk geldi. Döviz rezervleri üzerindeki baskı hükümeti bu yılın başında uzun süredir sürdürdüğü kur çıpasını bırakmaya zorlayınca, resmi ve paralel kurlar arasında oluşan fark USDT gibi dolar bazlı alternatiflere talebi artırdı.

MADENCİLERİN YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜ YATIRIMCI MERCEĞİNDE

Bitcoin madencilerinin yapay zeka altyapısına yönelmesi yeni gelir kapıları açsa da onları yatırımcı incelemesinden korumuyor. Sektöre yönelik coşku soğurken yönetişim kaygıları öne çıktı. Bir danışmanlık firmasına göre TeraWulf, Cipher, Riot Platforms ve Core Scientific'teki yöneticiler son aylarda çoğu önceden planlanmış işlem programları kapsamında hisse satışı açıkladı. Tether de Bitdeer'deki payını, şirketin yapay zeka odaklı yükselişinin ardından azalttı. Bu dönüş, ilgili yapay zeka altyapı endeksinin son bir ayda yüzde 16 gerilediği bir döneme denk geldi.

Öte yandan CleanSpark hisseleri, madencinin Georgia'da 6,6 milyar dolara kadar gelir getirebilecek 20 yıllık bir veri merkezi kirası imzalamasının ardından yüzde 22'ye varan yükseliş kaydetti. Sandersville kampüsündeki 175 megavatlık tesisi kapsayan anlaşma, adı açıklanmayan küresel bir teknoloji şirketiyle yapıldı ve iki uzatma opsiyonu kullanılırsa toplam değeri 11,6 milyar dolara ulaşabilir. BitMine Immersion Technologies ise 31 Mayıs'ta biten çeyrekte Ethereum stake ve doğrulamasından 45,7 milyon dolar gelir elde etti. Bu tutar şirketin gelirinin yüzde 98'ini oluşturdu. Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, şirketin artık herhangi bir kuruluştan daha fazla Ethereum stake ettiğini ve varlıkları tamamen stake edildiğinde yıllık 284 milyon dolar ödül öngördüğünü söyledi.

BİTCOİN 63 BİN DOLARIN ALTINA SARKTI

Bitcoin cuma günü, yarı iletken hisselerindeki satış dalgasının kriptoyu da geniş bir riskten kaçış hareketine sürüklemesiyle 63 bin doların altına indi. Nasdaq 100'ün önceki seansta yaklaşık yüzde 1,6 gerilemesinin etkisi Strategy hisselerine de yansıdı, MSTR yüzde 3,5, imtiyazlı hisse STRC ise yüzde 2,7 değer kaybetti. STRC, 100 dolarlık nominal değerine karşılık 85,4 dolardan kapandı ve analistler bu iskontoyu şirketin finansman modeline yönelik temkinli tutumun işareti olarak okudu.

ABD kurumsal talebine dair en net gösterge de zayıf sinyal veriyor. Sektör verilerine göre Coinbase Bitcoin Primi Endeksi 60 gün üst üste sıfırın altında kalarak kayıtların en uzun negatif serisini oluşturdu. Uzun süreli negatif primler geçmişte ABD kurumsal talebinin zayıfladığı dönemlerle örtüşmüştü. ABD spot Bitcoin ETF'leri 2026'nın ilk yarısını 5,4 milyar dolarlık net çıkışla kapattı, bu lansmandan bu yana ilk yarı yıl çıkışı oldu. Yalnızca haziranda 13 günlük rekor bir seride 4,4 milyar dolarlık geri çekilme yaşandı.

Analistlere göre satışın merkezinde jeopolitik risk de var. Hürmüz Boğazı'na ilişkin kapsamlı bir anlaşmanın bulunmaması enerji enflasyonu riskini yüksek tutuyor, dolayısıyla Merkez Bankası'nın faizleri uzun süre yüksek tutma ihtimalini besliyor. Analistler, Ethereum'un ETF talebine karşın Bitcoin'in gerisinde kalmasını, bunun kriptonun kendi içinden gelen bir satış değil makro ve konumlanma kaynaklı bir şok olduğunun göstergesi olarak yorumladı. 2026'nın ilk yarısında kripto hisseleri, gelişen piyasalar dışındaki tüm büyük varlık sınıflarını geride bıraktı. Bitcoin, haftanın sonunda yaklaşık 63.200 dolardan işlem gördü.