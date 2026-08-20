Kriptodaki sessizlik sona erdi: Sırada ne var? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kriptodaki sessizlik sona erdi: Sırada ne var?

Kriptodaki sessizlik sona erdi: Sırada ne var?
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haftalardır dar bir bantta sıkışan kripto piyasası bir gecede yön değiştirdi. Bitcoin (BTC) iki ayın zirvesine çıkarken altcoinlerin de rallliye katılmasıyla toplam piyasa değeri 24 saatte 200 milyar dolar arttı.

Tablo bir hafta önce tamamen farklıydı. Bitcoin cuma günü 62 bin 500 dolara kadar gerilemiş, ardından toparlansa da 63 bin dolar civarında yatay seyretmişti. İlk kıpırdanma pazartesi ve salı günleri geldi. Varlık kademeli biçimde 64 bin dolara çıktı ve kısa süreliğine 65 bin doları test etti, fakat bu seviyeden geri döndü.

Asıl hareket çarşamba günü başladı. Bitcoin birkaç saat içinde 6 bin doların üzerinde yükselerek arka arkaya direnç bölgelerini kırdı ve haziran ortasından bu yana ilk kez 70 bin doları gördü. Fiyat ilk denemede 68 bin dolara geri çekilse de alıcılar ısrarcı oldu. Yükseliş gece boyunca sürdü ve varlık yayım sırasında yüzde 12 kazançla 72 bin 213 dolardan işlem gördü. Gün içindeki zirve 72 bin 436 dolar olarak kaydedildi.

Yükseliş piyasa değerine de yansıdı. Bitcoin'in büyüklüğü bir günde 100 milyar doların üzerinde artarak 1,41 trilyon dolara ulaştı. Varlığın altcoinler karşısındaki payı ise yüzde 57 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM AYLARIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Ralliden en çok pay alan taraf altcoinler oldu. Ethereum (ETH) yüzde 19 kazançla 2286 dolara ulaşarak aylardır görmediği seviyeye çıktı ve gün içinde 2335 doları test etti.

En sert hareket ise Hyperliquid tarafında görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın, düzenleyicilerin bu platformu tam uyumlu biçimde ülkeye getirmek için çalıştığını söylemesinin ardından HYPE tokeni yüzde 25 değer kazandı ve 73 dolara yükseldi. Token gün içinde 74 doları da test etti.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ 2,47 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Kazanç listesi geniş bir alana yayıldı. Solana, XRP, Dogecoin, Chainlink ve BNB de günü yükselişle geçirdi. Monero ve WLFI gibi birkaç istisna dışında altcoin tarafındaki hava belirgin biçimde döndü.

Bu tablo toplam kripto piyasa değerini 2,47 trilyon dolara taşıdı. Rakam, bir gün öncesine kıyasla yaklaşık 200 milyar dolarlık artışa karşılık geliyor. Yükselişin arkasındaki nedenler ise sektörde tartışılmayı sürdürüyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kriptodaki sessizlik sona erdi: Sırada ne var? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
İran’dan ABD’ye Avrupa’da misilleme tehdidi İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı Operatör enkaz altında kaldı Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Operatör enkaz altında kaldı
Cenazeye katıldı Son halini görenler tanıyamadı Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı
Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic paylaşımı: Çok yakışıklı Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic paylaşımı: Çok yakışıklı
DEM Parti’den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:42
İddia hayli vahim Mahkemede İmamoğlu’nun sus pus olduğu an
İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu'nun sus pus olduğu an
14:32
Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti
Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti
14:16
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti İşte cezası
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası
14:00
İletişim Başkanı Duran’dan Netanyahu’nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz
İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz
13:58
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda Aziz Yıldırım “Kulüp bul“ dedi
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
13:23
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 15:31:10. #7.12#
SON DAKİKA: Kriptodaki sessizlik sona erdi: Sırada ne var? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.