Kurumlar ve bireysel kripto para yatırımcıları farklı stratejiler izliyor - Son Dakika
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Kurumlar ve bireysel kripto para yatırımcıları farklı stratejiler izliyor

Kurumlar ve bireysel kripto para yatırımcıları farklı stratejiler izliyor
15.07.2025 13:51  Güncelleme: 13:48
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Wintermute'un 2025 boğa piyasası raporu, kripto para dünyasında çığır açan bir gelişmeyi ortaya koydu. Kurumlar Bitcoin ve Ethereum'a odaklanırken bireysel yatırımcılar memecoinlere yöneliyor. Büyük kripto para tahsisindeki fark rekor seviyede 30 yüzde puana ulaştı. Bu ayrışma, piyasanın olgunlaştığını gösteren en önemli işaret olarak gösteriliyor.

Kripto para dünyasında köklü bir değişim yaşanıyor. Geçmiş yıllarda benzer stratejiler izleyen kurumsal ve bireysel yatırımcılar, artık tamamen farklı tercihlerde bulunuyor. Bu gelişme, kripto piyasasının olgunlaşma sürecinde kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Kurumlar Bitcoin Alırken Bireysel Yatırımcılar Memecoinleri Tercih Ediyor

Wintermute'un kapsamlı raporu, 2025'in ilk yarısında yaşanan bu ayrışmayı net şekilde ortaya koydu. Kurumlar ana kripto para birimlerini yüzde 67 oranında portföylerinde tutarken, bireysel yatırımcılar bu oranı yüzde 37'ye indirdi.

Kurumsal yatırımcılar, ETF girişleri ve diğer birikim araçları aracılığıyla istikrarlı maruz kalma stratejisi izledi. Bu yaklaşım, Bitcoin ve Ethereum'un makro varlık olarak görülmesini yansıtıyor.

Öte yandan bireysel yatırımcılar yenilikçi projelere yöneldi. BONK, WIF ve POPCAT gibi yeni nesil memecoinler büyük ilgi gördü. Bu trend, geleneksel memecoinlerin DOGE ve SHIB gibi hakimiyetini sarsmaya başladı.

Wintermute CEO'su Evgeny Gaevoy, bu gelişmeyi piyasanın olgunlaşmasının işareti olarak nitelendirdi. Gaevoy, "Yatırımcılar artık aynı trendi takip etmiyor. Kurumlar kriptoyu makro varlık olarak görürken, bireysel yatırımcılar yeniliğe yönelmeye devam ediyor." dedi.

Rapor ayrıca kurumların türev ürünleri benimseme konusunda kayda değer ilerleme kaydettiğini ortaya koydu. OTC opsiyon hacmi, 2024'ün ilk yarısına kıyasla yüzde 412 artış gösterdi. Bu veri, kurumların riskten korunma ve getiri üretimi için sofistike araçlara kaydığını gösteriyor.

Yılın ikinci yarısı için önemli bir gelişme bekleniyor. SEC'nin ekim ayında spot Dogecoin ETF'leri hakkında vereceği karar, bireysel talebi önemli ölçüde etkileyebilir. Grayscale, REX-Osprey ve Bitwise gibi büyük oyuncular bu yıl başvurularını sundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kurumlar ve bireysel kripto para yatırımcıları farklı stratejiler izliyor - Son Dakika

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