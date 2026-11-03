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Liquid saldırı sonrası Bitcoin açığını kapattı

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Liquid saldırı sonrası Bitcoin açığını kapattı
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Bitcoin yan ağı Liquid, eylüldeki saldırının ardından rezervlerini tamamlayarak tüm LBTC'ler için yeniden bire bir Bitcoin karşılığı sağladığını açıkladı. Ancak rezerv açığının kapanması, doğrudan çekimlerin tamamen açıldığı anlamına gelmiyor.

Liquid'de Bitcoin'i temsil eden LBTC, ağa aktarılan BTC karşılığında kullanılıyor. Ağı yöneten Liquid Federasyonu, rezervlerin yeniden dolaşımdaki LBTC miktarını karşıladığını bildirdi. SideSwap'ın paylaştığı 3 Kasım sabahı verilerine göre 4 bin 270,54 LBTC'ye karşılık aynı miktarda Bitcoin rezervi bulunuyor.

SALDIRI SONRASI KALAN AÇIK TAMAMLANDI

Rezervlerdeki kayıp, 6 Eylül'de Liquid'in kullandığı Elements yazılımındaki bir açıkla ortaya çıktı. Saldırgan, karşılığında Bitcoin yatırmadan yaklaşık 4 bin LBTC oluşturdu ve bunları SideSwap üzerinden gerçek Bitcoin'e dönüştürdü. Olay sırasında çekilen varlıkların değeri yaklaşık 320 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Ertesi gün 3 bin 400 BTC geri gönderildi. Geriye kalan açık ise daha sonraki Bitcoin yatırımlarıyla kapatıldı. SideSwap, 27 Ekim'de 2,5 BTC, ertesi gün 50 BTC, 2 Kasım'da da 300 ve 250 BTC'nin rezerv cüzdanına aktarıldığını açıkladı.

Bu nedenle rezervlerin tamamlanması, saldırıda alınan Bitcoin'lerin tamamının saldırgan tarafından iade edildiği anlamına gelmiyor. Federasyonun son açıklamasında, açığı kapatan yeni Bitcoin'lerin hangi taraflarca sağlandığına ilişkin ayrıntılı bir dağılım paylaşılmadı.

DOĞRUDAN ÇEKİMLERDE KISITLAMA SÜRÜYOR

Kullanıcılar SideSwap üzerinden LBTC'lerini Bitcoin'e dönüştürebiliyor. Şirketin 20 Ekim'de yeniden açtığı hizmette bire bir dönüşüm oranından standart yüzde 0,1 işlem ücreti düşülüyor. Ancak bu ödemeler şu aşamada federasyonun doğrudan çekim sistemi yerine SideSwap'ın kendi Bitcoin cüzdanından karşılanıyor.

Şirket, bu cüzdanın bakiyesini elle tamamladığını ve işlemin anlık gerçekleşmediğini belirtiyor. Kullanılabilir Bitcoin azaldığında çekimler sıraya alınabiliyor. SideSwap'a göre bekleyen işlemler, cüzdana yeniden Bitcoin aktarılmasının ardından geliş sırasına göre ödeniyor.

Federasyonun doğrudan çekimlerinin yeniden açılması için kalan güvenlik ve operasyon koşullarının tamamlanması gerekiyor. Bu aşama için kesin bir tarih açıklanmış değil. Dolayısıyla rezervlerin bire bir karşılık sağlamasıyla bütün çekim kanallarının normal işleyişine dönmesi ayrı aşamalar olarak ilerliyor.

Liquid Federasyonu, kendi ağ düğümünü çalıştıran kullanıcıların rezerv kanıtını doğrudan doğrulayabileceğini belirtti. Kuruluş ayrıca yönetim yapısını yenilemeyi, sorumlulukları netleştirmeyi ve ek güvenlik önlemleri getirmeyi planlıyor. Bu çalışmaların ayrıntılarının önümüzdeki haftalarda paylaşılacağı bildirildi.

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