MARA yeşil enerjiyle Bitcoin madenciliğinde yeni dönem başlatıyor - Son Dakika
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Kripto Para

MARA yeşil enerjiyle Bitcoin madenciliğinde yeni dönem başlatıyor

MARA yeşil enerjiyle Bitcoin madenciliğinde yeni dönem başlatıyor

Nasdaq'ta işlem gören Bitcoin (BTC) madencisi MARA, Teksas'ın Hansford bölgesinde satın aldığı rüzgar çiftliğinde yenilikçi bir projeyi hayata geçiriyor. Şirket, atıl kalacak rüzgar enerjisini ve kullanılmayan madencilik ekipmanlarını değerlendirerek sürdürülebilir bir Bitcoin üretim modeli geliştiriyor.

04.12.2024 10:32
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MARA'nın yeni stratejisi, kripto para madenciliğinde çevre dostu çözümlerin önem kazandığı bir dönemde dikkat çekiyor. Şirket, 114 MW operasyonel rüzgar üretimi ve 240 MW enterkonneksiyon kapasitesine sahip tesiste, Gelişmiş ASIC Emeklilik Girişimi kapsamında ikinci el madencilik cihazlarını ekonomiye kazandıracak.

Sürdürülebilir Madencilik Stratejisi Şekilleniyor

MARA'nın yenilikçi projesi, Bitcoin madenciliğinde sürdürülebilirlik konusunda önemli bir adım niteliği taşıyor. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurulu kapasiteden iki kattan fazla olan enterkonneksiyon kapasitesini değerlendirerek, normalde kullanılamayacak enerjiyi Bitcoin üretimine yönlendirecek.

Gelişmiş ASIC Emeklilik Girişimi kapsamında, daha önce zarar yazılacak veya ikincil piyasada satılacak olan madencilik ekipmanları yeniden kullanıma kazandırılacak. MARA Başkanı ve CEO'su Fred Thiel, bu girişimin hem yenilenebilir kaynakların etkin kullanımını sağlayacağını hem de Bitcoin üretim maliyetlerini optimize edeceğini belirtti.

Şirketin finansal performansına bakıldığında, 2024'ün üçüncü çeyreğinde operasyonel giderlerde 40 milyon dolarlık artış yaşandığı görülüyor. Buna rağmen MARA, Ekim-Kasım döneminde 618,3 milyon dolar nakit karşılığında 6.484 BTC satın aldı. Şirket, Ekim ayında Nisan'daki Bitcoin yarılanmasından bu yana en yüksek üretim rakamına ulaşarak 717 BTC madenciliği gerçekleştirdi.

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Son Dakika Kripto Para MARA yeşil enerjiyle Bitcoin madenciliğinde yeni dönem başlatıyor - Son Dakika

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