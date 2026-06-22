Morgan Stanley kripto ETF'lerinde fiyat savaşını başlattı - Son Dakika
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Morgan Stanley kripto ETF'lerinde fiyat savaşını başlattı

Morgan Stanley kripto ETF\'lerinde fiyat savaşını başlattı
22.06.2026 15:09
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Morgan Stanley, Ethereum ve Solana borsa yatırım fonları için yaptığı yeni başvuruda rakiplerinin altında, yüzde 0,14'lük ücret belirledi. ETF analisti Eric Balchunas bu ücretin fonları "ABD'nin ve dünyanın en ucuzu" yaptığını söyledi.

Şirket, iki fon için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) perşembe günü güncellenmiş Form S-1 başvuruları sundu. Başvurular, şirketin mevcut piyasa tekliflerinin altına inerek her iki ürün için de yüzde 0,14 ücret almayı planladığını gösterdi. Farside Investors verilerine göre ABD'de en düşük ücretli spot Ethereum ETF'sini yüzde 0,15 ile Grayscale, en düşük ücretli spot Solana ETF'sini ise yüzde 0,19 ile Franklin Templeton sunuyor.

Bu, Morgan Stanley'nin ocakta ilk başvurusunu yaptığından bu yana ETF dosyalarını ikinci kez güncellemesi oldu. Bu tür değişiklikler genellikle SEC'in ürünleri işleme açmaya yaklaştığının sinyali sayılıyor. Onay gelmesi halinde fonlar, ABD'de işleme açılan 11. spot Ethereum ETF'si ve 7. spot Solana ETF'si olacak.

MORGAN STANLEY BİTCOİN ETF'Sİ 331 MİLYON DOLAR ÇEKTİ

Düşük ücret, Morgan Stanley'nin BlackRock ve Fidelity gibi ihraççıların hakim olduğu spot kripto ETF pazarına geç girişinde başvurduğu bir taktik oldu. Nisanda işleme açılan Bitcoin ETF'sinin ücretini de yüzde 0,14 olarak belirleyen şirket, bu oranı Grayscale'in mini Bitcoin ETF'sindeki yüzde 0,15'in altına çekmişti. Bu ücret, fonun ilk gün 30,6 milyon dolarlık giriş elde etmesine yardımcı oldu. ETF o günden bu yana toplam 331 milyon dolarlık giriş gördü ve Ocak 2024'te açılan Invesco, Franklin Templeton ve CoinShares fonlarını geride bıraktı.

STAKİNG ÜCRETİ YÜZDE 5 OLARAK BELİRLENDİ

Morgan Stanley'nin son başvuruları, her iki fon için staking hizmetlerinin Figment, Galaxy Blockchain Infrastructure ve Coinbase Canada tarafından sağlanacağını gösterdi. Her fon, ürünün kazandığı ödüller üzerinden yüzde 5 staking ücreti alacak.

Ethereum fonu, Morgan Stanley Ethereum Trust adıyla MSSE koduyla işlem görecek. Solana fonu ise Morgan Stanley Solana Trust adıyla MSOL kodunu kullanacak.

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