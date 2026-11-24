Kripto piyasasını da sarsan çip devi Nvidia'daki krizde Jensen Huang'ın CEO koltuğuna dönmesi ABD'deki soruşturmaları sona erdirmedi. ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi, Huang'ı 3 Aralık'ta ihracat kontrollerine ilişkin duruşmada dinleyecek.

ABD Ticaret Bakanlığı da aynı gün Nvidia çiplerini Çin'e aktardığından şüphelenilen Singapur merkezli Megaspeed'i ihracat kara listesine aldı. Huang'ın ilişki yaşadığı ve Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen yöneticinin daha önce bu şirkette çalıştığı bildiriliyor.

SENATÖRLER 11 GÜNDE GELEN DÖNÜŞÜ SORGULUYOR

Huang ilişkinin ortaya çıkmasının ardından 12 Kasım'da istifa etmişti. Çin hükümeti casusluk iddialarını reddediyor. Yönetim kurulu pazartesi ABD hükümetinin üst düzey isimlerine danışarak Huang'ı oybirliğiyle görevine geri getirdi.

Komitenin en kıdemli Demokrat üyesi Senatör Elizabeth Warren, dönüşün "Huang'ın, Nvidia yöneticilerinin ve şirketin yönetim kurulunun Kongre'ye hâlâ cevap borçlu olduğu gerçeğini" değiştirmediğini söyledi. Warren'ın duruşmadan yaklaşık bir ay sonra komitenin başkanı olması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Senatör John Curtis da Huang'ın ilişki ortaya çıkınca istifa etmekte haklı olduğunu belirtti. Curtis, yönetim kurulunun Huang'ı 11 gün sonra geri getirdiğini hatırlatarak "Neyin değiştiğini bilmek isterim." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise dönüşü kendisinin sağladığını söyledi ve Huang'ın "yanlış bir şey yapmadığını" belirtti. Trump, yönetimin Huang'la ilgili kapsamlı bir araştırma yaptığını ve ulusal güvenlik açısından bir tehdit görmediğini ifade etti.

MEGASPEED 2024'TEN BERİ İNCELENİYOR

ABD makamları Megaspeed'i 2024'ten bu yana Nvidia çiplerini Çin'e aktardığı iddiasıyla inceliyor. Kara liste kararıyla ABD'li şirketlerin bu şirkete çip, yazılım ya da teknoloji satabilmesi lisansa bağlandı.

Nvidia hisseleri Huang'ın dönüşüyle pazartesiyi yüzde 31 yükselişle kapattı. Lider kripto para Bitcoin (BTC) de 61 bin dolardan 64 bin doların üzerine çıktı ve ardından kazancının tamamını geri verdi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3 değer kaybeden Bitcoin 59 bin 500 dolardan işlem görüyor.