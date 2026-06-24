OKX Avrupa CEO'su uyardı: Çoğu borsa 1 Temmuz'u göremeyecek - Son Dakika
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OKX Avrupa CEO'su uyardı: Çoğu borsa 1 Temmuz'u göremeyecek

OKX Avrupa CEO\'su uyardı: Çoğu borsa 1 Temmuz\'u göremeyecek
24.06.2026 10:48
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OKX Avrupa CEO'su Erald Ghoos, kripto borsalarının yaklaşık yüzde 80'inin AB'nin kripto düzenlemesi MiCA'yı geçemeyeceğini söyledi. Lisanssız şirketler, ulusal geçiş süreleri dolduğunda AB müşterilerine hizmet vermeyi durdurmak zorunda kalacak.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), MiCA yetkisi olmayan firmaların geçiş süreleri dolduğunda AB müşterilerine hizmet vermesini yasaklıyor. Ghoos'a göre Avrupalı kripto kullanıcılarının yüzde 60'ı hâlâ MiCA yetkisi bulunmayan platformlarda ve bu platformların çoğunun lisans almak için bir yolu bulunmuyor.

Nisan 2023'te Avrupa Parlamentosunca onaylanan MiCA, kripto varlıklar için dünyanın ilk kapsamlı düzenleyici çerçevelerinden birini oluşturdu. Düzenleme, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (CASP) bir AB üyesindeki ulusal yetkili otoriteden izin almasını ve hizmetlerini blok genelinde sunmasını öngörüyor. Kuralların temel hükümleri Aralık 2024'te yürürlüğe girdi ve üye ülkeler mevcut firmalara 18 aya kadar geçiş süresi tanıyabildi. Bu süre 1 Temmuz'da sona eriyor ve sonrasında MiCA yetkisi olmayan firmalar AB'de yasal olarak kripto hizmeti veremeyecek.

AB ÜYELERİNİN 20'Sİ GEÇİŞ SÜRESİNİ BİTİRDİ

Ghoos, piyasanın 1 Temmuz son tarihine tam olarak hazır olmadığını belirtti. CEO'ya göre 27 AB üyesinin 20'si ulusal geçiş son tarihlerini şimdiden geçti ve 1 Temmuz pencereyi tamamen kapatıyor. ESMA siciline kayıtlı firmalar faaliyetini sürdürebilecek, kayıtlı olmayanlar ise süremeyecek. 18 Haziran itibarıyla 200'den fazla şirket MiCA kapsamında tam CASP yetkisine sahip bulunuyor.

OKX, MiCA yetkisini Malta Finansal Hizmetler Otoritesi üzerinden aldı ve Kasım 2021'den bu yana Malta'da kayıtlı bulunuyor. Tam yetkili borsalar arasında Lüksemburg üzerinden Coinbase ve İrlanda merkez bankası üzerinden Kraken de yer alıyor. Ripple ise salı günü Lüksemburg'dan ön onay niteliğinde bir "Yeşil Işık Mektubu" aldığını duyurdu. Malta, OKX, Crypto.com, Gemini ve Gate gibi borsalara ev sahipliği yaparken Almanya 57 CASP ile en çok yetki veren ülke oldu.

BÜYÜK BORSALAR 1 TEMMUZ SONRASI RİSK ALTINDA

Ghoos, fiziki Avrupa varlığı olmayan, biten geçiş düzenlemelerine sığınan veya lisansı yalnızca bir bağlı şirketle sınırlı kalan borsaları uyumsuz olarak nitelendirdi. Belirsizlik en büyük oyuncuları da kapsıyor. Hacme göre dünyanın en büyük borsası Binance, 1 Temmuz sonrasında AB hizmetlerini durdurmak zorunda kalabilir. Basına yansıyan bilgilere göre borsanın Yunanistan'daki MiCA başvurusu reddedilebilir. Binance ise tüm gereklilikleri karşıladığını savunuyor.

Ghoos'a göre MiCA, Avrupa'nın borsa ortamında şimdiden yapısal bir yoğunlaşmaya yol açıyor ve önümüzdeki dönemde daha az sayıda tam lisanslı borsa bölgesel hacmin büyük bölümünü üstlenecek. CEO, çıtanın bilerek yüksek tutulduğunu, çünkü hata maliyetinin sıradan insanlara yüklendiğini söyledi. Ghoos ayrıca düzenleyici odağın bundan sonra merkeziyetsiz finans (DeFi) ve tokenlaştırılmış geleneksel varlıklar gibi mevcut çerçevenin kapsamadığı alanlara kayacağını belirtti.

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Son Dakika Kripto Para OKX Avrupa CEO'su uyardı: Çoğu borsa 1 Temmuz'u göremeyecek - Son Dakika

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