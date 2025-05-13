Paul Atkins yönetiminde SEC politika değişikliği başlattı - Son Dakika
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Kripto Para

Paul Atkins yönetiminde SEC politika değişikliği başlattı

Paul Atkins yönetiminde SEC politika değişikliği başlattı

SEC'in yeni başkanı Paul Atkins, kripto piyasalarına umut veren açıklamalarla göreve başladı. Düzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuşan Atkins, Blockchain teknolojisinin menkul kıymetler için yeni kullanım alanları yaratacağını ve eski düzenlemelerin öngörmediği piyasa aktivitelerini mümkün kılacağını belirtti. SEC'in bundan böyle net kurallar koyacağını açıkladı.

13.05.2025 10:26
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığında Paul Atkins ile başlayan yeni liderlik dönemi kripto sektörü için köklü bir değişim sunuyor. Eski yönetim döneminde uygulanan "önce ceza ve yaptırım" yaklaşımından vazgeçileceğini açıklayan Atkins, piyasa katılımcıları için öngörülebilir standartlar oluşturulacağını vurguladı.

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Komisyonun düzenlediği tokenizasyon ve dijital varlıklar yuvarlak masa toplantısında söz alan Atkins, SEC'te yeni bir dönemin başladığını ilan etti. Politika oluşturmanın artık geçici uygulama eylemlerinden kaynaklanmayacağını belirten başkan, Komisyonun mevcut kural koyma, yorumlama ve muafiyet yetkilerini kullanarak amaca uygun standartlar belirleyeceğini söyledi.

Blockchain teknolojisinin menkul kıymetler için "geniş bir yeni kullanım alanı yelpazesini" mümkün kılacağını ifade eden Atkins, teknolojinin Komisyonun eski kural ve düzenlemelerinin öngörmediği yeni tür piyasa aktivitelerini teşvik edeceğini vurguladı. Kripto varlık piyasaları için rasyonel bir düzenleyici çerçeve geliştirilmesinin temel önceliklerden biri olduğunu açıklayan başkan, bu çerçevenin kripto varlıkların ihracı, saklanması ve ticareti için net kurallar oluştururken kötü niyetli aktörleri yasayı ihlal etmekten caydırmaya devam edeceğini söyledi.

SEC'in özellikle menkul kıymet olarak değerlendirilebilecek kripto varlıklar için "net ve makul yönergeler" oluşturmaya odaklanacağını belirten Atkins, aracı kurumların platformlarında menkul kıymetler ve menkul kıymet olmayanları karıştırabilecek daha geniş bir yatırım ürünleri yelpazesi sunmalarına izin verilmesinin de öncelikler arasında yer aldığını söyledi.

Tokenizasyon konusunda önemli adımlar atan BlackRock ve Franklin Templeton gibi kurumsal büyük şirketler, sırasıyla BUIDL ve BENJI tokenize edilmiş ABD hazine fonları aracılığıyla bu alana giriş yapmış durumda. RWA.xyz verilerine göre zincir üzerinde 22,6 milyar dolarlık gerçek dünya varlığı bulunuyor ve bu rakam son 30 günde yüzde 7,6 artış gösterdi. Stablecoin piyasası ise 243 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmış durumda.

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Son Dakika Kripto Para Paul Atkins yönetiminde SEC politika değişikliği başlattı - Son Dakika

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