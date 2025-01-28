Ripple Trump döneminde ABD pazarında güçleniyor

Kripto Para

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Dijital varlık altyapı şirketi Ripple, kripto paraya olumlu yaklaşan yeni Trump yönetimi altında ABD'deki varlıklarını güçlendiriyor. New York ve Texas'ta 'Para Transfer Lisansları' alan şirket, küresel para transfer lisansı (MTL) sayısını 55'in üzerine çıkardı. Ripple, açık pozisyonlarının yüzde 75'ini ABD'ye taşırken yerel istihdamını 2023'e göre iki katına çıkardı.

Trump Yönetimi Ripple İçin Yeni Fırsatlar Yaratıyor

Ripple ABD'deki genişleme planlarını devam ettiriyor. Şirket yeni MTL'ler Ripple Payments müşterilerine ABD'de lisanslı sınır ötesi ödeme çözümlerine erişim sağlıyor.

Finansal sektörün ilgisi artarken, Ripple Kuzey Amerika Genel Müdürü Joanie Xie, kripto ve Blockchain teknolojisinin sağladığı avantajlardan yararlanmak isteyen kurumların sayısının yükseldiğini belirtti.

Ripple Payments, geçen yıl işlem hacmini ikiye katlayarak 90'dan fazla pazarda 70 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Şirket ayrıca aralık ayında RLUSD stablecoinini piyasaya sürdü.

Düzenleyici uyum konusunda önemli adımlar atan Ripple, New York BitLicense ve Sınırlı Trust Şirketi Belgesi gibi kritik lisanslara sahip. Şirket ayrıca Singapur, İrlanda, Cayman Adaları ve Dubai'den de önemli lisanslar aldı.