Robinhood kripto işlem hacmi rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Robinhood kripto işlem hacmi rekor seviyeye ulaştı

Robinhood kripto işlem hacmi rekor seviyeye ulaştı

Finansal teknoloji şirketi Robinhood, 2024'ün son çeyreğinde kripto işlem hacmini yüzde 400 artırarak 70 milyar dolara yükseltti. Şirketin toplam gelirleri 1,01 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kripto para ticaretinden elde edilen gelir yüzde 700 artışla 358 milyon dolara ulaştı.

13.02.2025 13:12
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Robinhood'un dördüncü çeyrek performansı, Bitcoin (BTC) fiyatının 100.000 dolara yükselmesi ve Kasım seçimlerinin etkisiyle güçlendi. Şirket, ABD'de yedi yeni kripto varlık ekleyerek ve Avrupa Birliği'nde Ethereum (ETH) stake etme hizmetini başlatarak büyümesini sürdürdü.

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Robinhood'un işlem bazlı gelirleri geçen yıla göre yüzde 200 artarak 672 milyon dolara yükseldi. Şirketin yönetimi altındaki varlıklar, devam eden net mevduat girişleri ve varlık değerlerindeki artış sayesinde yüzde 88 artışla 193 milyar dolara erişti.

CEO Vlad Tenev, 2024'te ürün geliştirmeye hız verdiklerini ve aktif yatırımcılar için yeni bir platform oluşturduklarını vurguladı. Tenev ayrıca erken aşama startupların hisselerini tokenize edebilmeleri için SEC'in yeni kurallar yazması gerektiğini belirtti.

Kripto işlem hacmi yıl boyunca düşüş göstermişti. Birinci çeyrekte 36 milyar dolar olan işlem hacmi, ikinci çeyrekte 21,5 milyar dolara geriledi. Düşüş trendi üçüncü çeyrekte de devam ederek 14,4 milyar dolar seviyesine kadar indi. Son çeyrekteki yükseliş, sektördeki toparlanmayı net bir şekilde ortaya koydu.

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