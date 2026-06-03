SEC kripto varlıkları dört yıllık stratejik planının merkezine koydu - Son Dakika
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SEC kripto varlıkları dört yıllık stratejik planının merkezine koydu

SEC kripto varlıkları dört yıllık stratejik planının merkezine koydu
03.06.2026 19:01
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 2026-2030 dönemini kapsayan stratejik planını yayımladı. Başkan Paul Atkins imzasıyla hazırlanan plan, kripto varlıkları düzenleyici yeniden yapılanmanın merkezine yerleştirdi.

Plan üç temel hedef çerçevesinde şekilleniyor. İlk hedef kapsamında SEC, dijital varlıklar ve dağıtık defter teknolojileri için "rasyonel, tutarlı ve ilkeli bir yaklaşımla sağlam düzenleyici bir temel" oluşturmayı taahhüt etti. Belgede Blockchain ve kripto para varlık teknolojilerinin ABD finansal altyapısını dönüştürme potansiyeli taşıdığı vurgulandı. Dijital varlıklar, SEC'in çok yıllık stratejisinde tarihte ilk kez bir uyum sorunu olmaktan çıkarak Amerikan sermaye piyasalarının bir unsuru konumuna yükseldi.

Plan, menkul kıymet hukukunun dijital varlıklara uygulanmasındaki sınırların netleştirilmesini, tokenize teklifler aracılığıyla uyumlu sermaye oluşumunu, zincir üzeri finansal altyapının desteklenmesini ve SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasındaki yetki alanı çakışmasının giderilmesini taahhüt ediyor. Bu son madde, kripto sektörünün uzun süredir çözüm beklediği düzenleyici çerçeve boşluğunu doğrudan ele alıyor. Atkins planın yayımlanmasını "SEC'te yeni bir gün" olarak nitelendirdi.

UYGULAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM

İkinci hedef, uygulama pratiklerinde köklü bir dönüşüme işaret ediyor. Eski SEC Başkanı Gary Gensler döneminde dava sayısı ve toplanan para cezaları başarının ölçütü olarak kullanılıyordu. Atkins başarı ölçütünü dava sayısından ve para cezalarından uzaklaştırarak caydırıcı etkiye ve piyasa netliğine bağladı. Plan, denetim odağını ad hoc eylemlerle düzenleyici erişimi genişletmekten dolandırıcılık ve manipülasyona kaydırıyor. Belge, önceki yaklaşımı Kongre'nin özgün niyetinden sapmak olarak nitelendirdi.

Sermaye oluşumu alanında plan, erken aşama şirketler için halka arz süreçlerinin sadeleştirilmesini, Regulation A'nın güncellenmesini ve raf tescil gerekliliklerinin modernize edilmesini hedefliyor. ABD'nin 30 yıl önceye kıyasla yaklaşık yarı sayıda halka açık şirkete sahip olduğuna dikkat çeken plan, bu gerilemeyi tersine çevirmeyi temel stratejik hedef olarak benimsedi.

TEKNOLOJİ VE İÇ İŞLEYİŞ

Üçüncü hedef, kurumun iç işleyişini kapsıyor. Yaklaşık 207 trilyon dolarlık yıllık ABD hisse senedi işlemini denetleyen ve 19 terabaytlık açıklama verisi barındıran EDGAR sisteminin kapsamlı biçimde çağdaşlaştırılması planlanıyor. Yapay zeka, denetimin güçlendirilmesi, manuel iş yükünün azaltılması ve düzenleyici verimliliğin artırılması amacıyla kurumsal süreçlere dahil edilecek. Belge 2 Temmuz 2026'ya kadar kamuoyu görüşüne açık tutuluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Borsa, Son Dakika

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