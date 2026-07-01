SEC tahmin piyasası ETF\'leri için ilk sinyali verdi

SEC, alışılmadık varlık sınıflarına yatırım yapan veya yeni yatırım stratejileri uygulayan borsa yatırım fonları (ETF) için kamuoyu görüşü talep etti. Düzenleyici, bu tür ürünlerin nasıl ele alınması gerektiğini değerlendirirken mevcut kuralların yeni nesil ETF'leri yeterince kapsayıp kapsamadığını ve kayıt sürecinde değişiklik gerekip gerekmediğini soruyor.

Komisyon Başkanı Paul Atkins, talebin ABD ETF piyasasının yatırımcılara etkili biçimde hizmet ederken büyümeyi ve yeniliği sürdürmesi için kamuoyundan girdi aradığını söyledi. Atkins, piyasadaki son değişikliklere en iyi nasıl yanıt verilebileceğini değerlendirdiklerini belirtti. Görüş bildirme süresi, düzenlemenin Federal Sicil'de yayımlanmasının ardından 60 gün açık kalacak.

SEC NİSAN 2025'TEN BU YANA KRİPTO ETF'LERİNİ ÇOĞALTTI

Atkins'in Nisan 2025'te göreve gelmesinden bu yana SEC, Bitcoin ve Ethereum dışında onlarca kripto ETF'sine onay verdi. Bugün SOL'dan DOGE'ye kadar uzanan varlıkları izleyen kripto ETF'leri işlem görüyor. ETF'ler son yıllarda hızla büyüdü. Yönetilen varlıklar 2019'da yaklaşık 4 trilyon dolardan 2025 sonunda 12 trilyon doları aştı.

Düzenleyicinin gündemine son dönemde siyasi ve ekonomik sonuçlara bağlı tahmin piyasası ETF'leri de girdi. SEC bu fonları henüz işleme uygun ilan etmedi ve birçok başvuruyu erteledi. Atkins geçen ay, bu ürünleri şeffaf ve özenli bir biçimde değerlendirmeyi planladıklarını söyledi.

KRİPTO ETF STRATEJİLERİ KARMAŞIKLAŞIYOR

Son aylarda kripto ETF ihraççıları, basit fiyat takibi yapan ürünlerin ötesine geçerek staking, stablecoin rezervleri ve daha özel stratejilere bağlı fonlar sundu. Haziranda ProShares, ödeme stablecoinleri için GENIUS Yasası kapsamında izin verilen rezerv varlıklarına dayanan bir para piyasası ETF'si tanıttı. Grayscale ise staking ödülü üretmeyi amaçlayan ve HYPE'a erişim sunan bir ürün başlattı. Bitcoin tarafında da BlackRock ve Goldman Sachs, opsiyon temelli gelir stratejileri içeren fonlar önerdi.

Salı günkü talebinde SEC, belirli kriterleri karşılayan ETF'lerin listelenmesi için standart bir çerçevenin yeni nesil fonlara uygulanıp uygulanmayacağını ve bu fonların yatırım şirketi olarak kayıt yaptırmasının gerekip gerekmediğini sordu. TD Cowen'ın Washington Araştırma Grubu'ndan Jaret Seiberg, bu talebin en erken 2027'de olay sözleşmelerine, kripto varlıklara ve tek hisse stratejilerine dayalı daha geniş bir ETF yelpazesine kapı aralayabileceğini değerlendirdi. SEC'e görüşler 60 gün içinde iletilecek.