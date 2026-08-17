SEC’in kripto planı durdu - Son Dakika
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SEC’in kripto planı durdu

SEC’in kripto planı durdu
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SEC, Regulation Crypto önerisini görüşeceği 14 Ağustos toplantısını yeni tarih vermeden iptal etti. Tokenlaştırılmış menkul kıymetlere yönelik ayrı inovasyon muafiyeti de mayıstan beri bekliyor. İki dosyadaki gecikme, ABD'deki düzenleyici takvimi daraltıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto projelerine özel bir ihraç çerçevesi oluşturmayı amaçlayan Regulation Crypto önerisini görüşeceği toplantıyı, yapılmasına bir gün kala iptal etti. Kurum, iptal bildiriminde öngörülemeyen bir takvim sorununa işaret etti ancak yeni tarih açıklamadı.

Oylama olumlu sonuçlansaydı kurallar yürürlüğe girmeyecek, öneri kamuoyu görüşüne açılacaktı. Taslak, belirli kripto varlık yatırım sözleşmelerinin tam menkul kıymet kaydı olmadan ihraç edilebilmesi için yeni muafiyetler oluşturmayı amaçlıyordu. SEC Başkanı Paul Atkins, çerçevenin Kongre'deki CLARITY Yasası çalışmalarından yararlandığını daha önce açıklamıştı.

Kurum iptalin ayrıntılı gerekçesini paylaşmadı. Konuya yakın kişilere dayanan haberler, SEC'in atacağı adımların Senato'daki CLARITY görüşmelerini karmaşıklaştırabileceğine ilişkin siyasi kaygılara işaret ediyor. Bu bağlantı SEC tarafından doğrulanmadığı için iptalin kesin nedeni olarak gösterilemiyor.

İNOVASYON MUAFİYETİ MAYISTAN BERİ BEKLİYOR

Regulation Crypto ile aynı dönemde gündeme gelen ancak ayrı bir dosya olan inovasyon muafiyeti de ilerleyemedi. Muafiyet, tokenlaştırılmış ABD hisseleri ve diğer menkul kıymetlerin belirli koşullarla blok zinciri üzerinde işlem görmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

SEC bu planı mayıs ayında erteledi. Geçen haftaki gelişmeler muafiyette yeni bir karar yaratmadı. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Nasdaq, Cboe ve diğer piyasa katılımcıları yatırımcı koruması, piyasa parçalanması ve ihraççı izni olmadan oluşturulan tokenlar konusunda çekincelerini kuruma iletti. SEC yeni bir takvim açıklamadı ancak muafiyetin tamamen terk edildiğini de duyurmadı.

Bu ayrım önem taşıyor. Regulation Crypto, kripto projelerinin token ihraç ederek sermaye toplamasına odaklanıyor. İnovasyon muafiyeti ise mevcut menkul kıymetlerin tokenlaştırılmış biçimde işlem görmesini ele alıyor. İki dosya da kripto düzenlemesini etkiliyor ancak hukuki kapsamları ve piyasa sonuçları farklılaşıyor.

GÖZLER CLARITY YASASI VE CFTC TOPLANTISINDA

SEC'in iki ayrı düzenleme dosyasındaki belirsizlik, Kongre'deki CLARITY Yasası'nın eylüle kalmasıyla aynı döneme denk geldi. Tasarının Senato'da ilerleyebilmesi için iki partili destek gerekiyor. Etik hükümleri, merkeziyetsiz finans ve stablecoin getirisi gibi başlıklardaki anlaşmazlıklar sürüyor.

Kripto sektörünün bu haftaki bir diğer odağı Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) olacak. Kurumun İnovasyon Danışma Komitesi, 20 Ağustos'ta Washington saatiyle 13.00'te ilk toplantısını yapacak. Toplantı Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak ve CFTC'nin internet sitesinden canlı yayımlanacak.

Basına yansıyan planlara göre Beyaz Saray'ın da 19 Ağustos'ta kripto ve tahmin piyasası şirketlerinin yöneticilerini ağırlaması bekleniyor. SEC'in yeni oylama tarihi açıklanana kadar düzenleyici ilerlemenin ağırlığı Kongre ve CFTC tarafındaki görüşmelere kayacak.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ağustos, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC’in kripto planı durdu - Son Dakika

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