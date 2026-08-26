Solana Blockchain ağı rekor kırdı - Son Dakika
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Solana Blockchain ağı rekor kırdı

Solana Blockchain ağı rekor kırdı
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Solana Blockchain ağı temmuz ayında 4,2 milyar işlem gerçekleştirdi ve aylık işlem rekorunu kırdı. İşlem sayısı hazirana göre yüzde 13,5 arttı. Aralık 2025'ten bu yana büyüme yüzde 91'e ulaştı.

25 Ağustos'ta paylaşılan blok zinciri verilerine göre ağın aylık işlem sayısı Aralık 2025'ten bu yana yaklaşık 2 milyar arttı. Solana böylece yedi ayda aylık işlem sayısını yüzde 91 büyüttü.

Yüksek aktivite temmuzla sınırlı kalmadı. Zincir üstü veri sağlayıcılarının ölçümüne göre Solana ağı, 17-23 Ağustos arasında 1,32 milyar oylama dışı işlem gerçekleştirdi. Söz konusu hafta ağın kayıtlardaki en yoğun yedi günlük dönemi oldu. DefiLlama'nın canlı rakamları da 25 Ağustos'ta sona eren 24 saatte 109 milyon işlem ve 2,7 milyon aktif adres gösterdi.

İşlem sayıları, zincir üstü veri sağlayıcılarının kullandığı sınıflandırmaya göre değişebiliyor. Bazı sağlayıcılar doğrulayıcı oylarını veya başarısız işlemleri toplam sayıya dahil ediyor. Bazıları ise yalnızca oylama dışı hareketleri ölçüyor. Bu yüzden aynı ağ için farklı platformlarda farklı toplamlar görülebiliyor.

TOKENLEŞTİRİLMİŞ VARLIKLAR 4 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Ağdaki büyüme yalnızca işlem sayısında kalmadı. RWA.xyz verilerine göre Solana'da dağıtılmış gerçek dünya varlıklarının değeri 25 Ağustos itibarıyla yaklaşık 3,97 milyar dolara ulaştı. Artış 30 günde yüzde 11,81 oldu.

RWA.xyz, Solana üzerinde 1243 varlık izliyor. Platformun verilerinde ayrıca 125,9 milyon dolarlık temsil edilen varlık değeri bulunuyor. Dağıtılmış değer ile temsil edilen değer farklı kapsamları ölçüyor. Dağıtılmış değer, ihraç edilmiş ve kamuya açık blok zinciri adreslerinde erişilebilir durumdaki varlıkları kapsıyor. Temsil edilen değer ise zincire kaydedilmiş ancak sahiplerine dağıtılmamış olabilecek varlıkları anlatıyor.

Solana Foundation temmuz sonunda ağın gerçek dünya varlığı değerinin 3,73 milyar dolarla o tarihin rekoruna ulaştığını ve 313 binden fazla varlık sahibi bulunduğunu açıklamıştı. RWA.xyz verilerine göre temmuz sonundan 25 Ağustos'a kadar geçen sürede bu tutara 240 milyon dolar daha eklendi.

Büyüme yılın ilk çeyreğinden bu yana hızlandı. Messari o dönemde Solana'nın gerçek dünya varlığı piyasa değerinin yüzde 43 artarak 2,01 milyar dolara çıktığını bildirmişti. Ağ aynı çeyrekte 342,2 milyon dolarlık zincir içi ekonomik üretim gerçekleştirdi.

RWA.xyz'in izlediği tüm ağlardaki dağıtılmış gerçek dünya varlıklarının toplam değeri 25 Ağustos'ta 38,18 milyar dolardı. Bunun 15,64 milyar dolarını tokenleştirilmiş ABD devlet borcu oluşturdu. Hazine ürünleri böylece platformun izlediği en büyük kalemlerden biri oldu.

BORSA HACMİ BİR HAFTADA İKİYE KATLANDI

İşlem tarafındaki hareketlilik merkeziyetsiz borsalara da yansıdı. DefiLlama, Solana tabanlı merkeziyetsiz borsalarda yedi günde 20,14 milyar dolarlık hacim kaydetti. Rakam bir önceki haftaya göre yüzde 103 arttı. Yayım sırasında günlük hacim 3,02 milyar dolara yakındı.

Ağdaki stablecoin arzı da büyüdü. Toplam arz 15,94 milyar dolara ulaştı ve yedi günde yüzde 3,58 arttı. Aynı veri setine göre USDC, ağın stablecoin pazarının yüzde 44,95'ini oluşturuyor.

İki rakam doğrudan toplanamıyor. Sektördeki pek çok veri seti gerçek dünya varlığı değerini hesaplarken stablecoinleri kapsam dışında bırakıyor.

Fiyat hareketi ağdaki işlem rekorunun ardından geldi. SOL sekiz günde yaklaşık yüzde 40 kazandı ve şubat ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerini gördü. Token yine de Ocak 2025'te yaklaşık 295 dolarla ulaştığı rekor seviyenin belirgin biçimde altında kalıyor.

Yayım sırasında Solana 96 dolardan işlem görüyor. Token gün içinde 103,10 doları gördükten sonra 100 dolarlık eşiğin altına indi.

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