Solana hazinesi şirketi Solmate karıştı: En büyük ortak mahkemeye gitti - Son Dakika
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Solana hazinesi şirketi Solmate karıştı: En büyük ortak mahkemeye gitti

Solana hazinesi şirketi Solmate karıştı: En büyük ortak mahkemeye gitti
23.06.2026 14:05
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Solmate'in en büyük dış ortağı RBCH, şirketin yönetim kurulunu kendi çıkarına işlem yapmak ve güvene dayalı yükümlülüğü ihlal etmekle suçlayarak New York'ta dava açtı. Davada, yöneticilerin diğer yatırımcılar satış kısıtlaması altındayken hisse satması ve kendilerine ayrıcalıklı danışmanlık anlaşmaları imzalaması öne sürülüyor.

RBCH, davayı New York Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde şirketin mevcut yöneticilerine karşı açtı ve onları güvene dayalı yükümlülüğün ihlali ile yanıltıcı beyanlarla suçladı. RockawayX'in kurucusu ve CEO'su Viktor Fischer'a bağlı olan RBCH, Solmate'in İrlanda merkezli ana şirketi Brera Holdings'in yaklaşık yüzde 22,74'ünü elinde tutuyor. Bu pay, RBCH'nin Eylül 2025'teki 300 milyon dolarlık özel sermaye yatırımına (PIPE) 50 milyon dolarlık taahhütle öncülük etmesiyle oluştu.

Davaya göre en dikkat çekici işlem 21 Mayıs'ta gerçekleşti. Yönetim kurulu üyeleri Ron Sade ve Keren Maimon, kayıtlı doğrudan satışta yalnızca kendileri için hisse başına 4,97 dolardan yaklaşık 2,3 milyon B sınıfı hisse aldı. İşlem, mevcut ortakların payını yaklaşık yüzde 20 sulandırdı ve iki yöneticiye tahminen 18 milyon dolarlık değer aktardı. Bu fiyat, o tarihteki net aktif değerin (NAV) yaklaşık yüzde 34'üne denk geliyordu.

İddialar arasında PIPE'ın kapandığı gün yaşanan hisse satışları da yer alıyor. Aralarında Brera'nın mevcut CEO'su Ron Sade'nin de bulunduğu içeridekiler, RBCH gibi yatırımcılar satış kısıtlaması altındayken hisselerini 33 doların üzerinde satarak 1,6 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Fischer ayrıca yönetim kuruluna yakın Pulsar Group ile yapılan 6 milyon dolarlık danışmanlık anlaşmasını ve iç içe geçen yüksek maaş paketlerini eleştirdi.

Dava, en büyük Solana hazinesi şirketi Forward'ın Brera'yı yüzde 30 primle satın alma teklifinin reddedilmesinden haftalar sonra geldi. Forward, tüm Brera ortaklarına hisse başına 7,19 dolar ödeme öneriyordu. Fischer, yöneticilerin bu teklifi geri çevirirken kendilerine 4,97 dolardan hisse vermesini sorguladı.

DAVA 26 HAZİRAN GENEL KURULU ÖNCESİ TEDBİR İSTİYOR

RBCH şimdi acil ihtiyati tedbir ve yönetim kurulunun haksız kazançlarının iadesini talep ediyor. Talepleri arasında, Sade ile Maimon'a yapılan kayıtlı doğrudan satışın iptali de bulunuyor. Fischer ayrıca yönetim kurulu ve liderliğin bağımsız uzmanlarla değiştirilmesini ve şirketin yıllık maliyetlerinin yaklaşık 10 milyon dolardan 3 milyon dolara indirilmesini savunuyor.

Dava kısa vadede, Sade ve Maimon'un yeni çıkarılan hisseleriyle 26 Haziran'daki olağan genel kurulda oy kullanmasını engellemeyi de amaçlıyor. Fischer'a göre Brera, genel kurulun kayıt tarihini kayıtlı satışın kapanmasından yalnızca birkaç gün sonra 1 Haziran olarak belirledi. Fischer bu adımı, mevcut yönetim kurulunun konumunu yapay biçimde güçlendirme girişimi olarak nitelendirdi.

SOLMATE HİSSESİ YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 78 DÜŞTÜ

Brera, RBCH'nin yönetişim itirazlarını başarısız bir iş anlaşmasından kaynaklanan bir hamle olarak nitelendirdi. Yönetim kurulu ayrıca Forward ile RockawayX'i yasa dışı biçimde birlikte hareket etmekle suçladı. İki taraf da bu iddiayı reddetti. Haziran başında Brera da RockawayX ve Fischer'a karşı Delaware'de dava açarak başarısız bir birleşme sonrası yanıltıcı mali beyanlarda bulunduklarını öne sürmüştü.

Nasdaq'ta işlem gören ve defterinde yaklaşık 2 milyon SOL bulunduran Solmate, en kötü performans gösteren Solana hazinelerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 78 değer kaybetti ve net aktif değerinin belirgin altında işlem görüyor. Hisseler gün içinde yaklaşık yüzde 6 gerileyerek 5,34 dolara indi.

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Son Dakika Kripto Para Solana hazinesi şirketi Solmate karıştı: En büyük ortak mahkemeye gitti - Son Dakika

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