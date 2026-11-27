Solana (SOL), kasımda yaklaşık yüzde 24 değer kaybederek yılın dokuzuncu kayıp ayına yaklaştı. Kripto para kasımı ekside kapatırsa 2022'deki dokuz kayıp aylık rekorunu yakalayacak.

Aralık da kayıpla kapanırsa SOL tarihinde ilk kez bir yılda 10 ay değer kaybetmiş olacak. Kasımı başa baş kapatmak için fiyatın 30 Kasım'a kadar yaklaşık yüzde 31 yükselmesi gerekiyor.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 41 KAYIP

SOL ocaktan temmuza kadar her ay değer kaybetti. Ağustosta yüzde 41,5 ve eylülde yüzde 14,6 yükselen fiyat, ekim ve kasımdaki düşüşle bu kazancın tamamını geri verdi.

Kripto para yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 41 değer kaybetti. Bu oran 2022'deki yüzde 94'lük çöküşün çok gerisinde kalıyor.

Lider kripto para Bitcoin (BTC) kasımda yaklaşık yüzde 21 geriledi. Ekimde Bitcoin'in kaybı yüzde 7,3'te kalırken SOL yüzde 19 değer kaybetmişti.

ETF'LERDEN 164 MİLYON DOLAR ÇIKTI

ABD'deki spot Solana ETF'lerinden son 30 işlem gününde 164 milyon dolar net çıkış oldu. Fonlardan 6 Kasım'da yaklaşık 24 milyon dolar çekilmişti. SOL'un 70 dolar civarında işlem gördüğü çarşamba günü ise fonlara net giriş olmadı.

Düşük fiyatlar fon yatırımcılarını henüz geri getirmedi. Spot Solana ETF'lerine açılıştan bu yana toplam 1,41 milyar dolar net giriş oldu.

Fiyat perşembe günü Japonya'dan gelen haberle yeniden 70 doların üzerine çıktı. SBI Holdings ve Sumitomo Mitsui Financial Group, Solana Foundation ile kurdukları SBI Solana Global'in tam kapasiteyle faaliyete başladığını açıkladı.

İki finans grubunun toplam varlığı 2,3 trilyon doları aşıyor. Ortaklık stablecoin ile ödeme, tahvil ve fon gibi varlıkların tokenizasyonu ve zincir üstü varlık yönetimi alanlarında çalışacak.

Fiyatta 65 dolar ana destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması SOL'u 55-60 dolar aralığına çekebilir.

SOL'un aralık geçmişi de iyimserlik vermiyor. Kripto para son altı yılın beşinde aralığı düşüşle kapattı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,1 değer kazanan Solana 73 dolardan işlem görüyor.