Solana\'nın geleceği için çarpıcı iddia

Dudas, katıldığı bir podcast'te Solana'nın güçlü konumunu, ağın desteklediği faaliyet çeşitliliğine bağladı. Yatırımcıya göre Solana, alım satım, para hareketi ve takas için kullanılabilen çok yönlü bir altyapı sunuyor. Dudas, "Solana'yı harika bir konumda görüyorum çünkü alım satım, para hareketi ve takas için bir tür her şeyin zinciri işlevi görüyor. Üstelik hem yüksek performanslı hem esnek hem de çok amaçlı." ifadesini kullandı. Pump.fun'ın erken yatırımcıları arasında yer alan Dudas, tüketici uygulamalarının kriptoyu kullanmayı kolaylaştırdığını belirtti.

Dudas'a göre kullanıcılar artık Apple Pay gibi hizmetlerle hesaplarına para yükleyebiliyor, cüzdanlarla uğraşmadan ya da doğrudan bir blok zinciriyle etkileşime girmeden işlem yapabiliyor. Yatırımcı, çoğu insanın bundan sonra "zincir üstü" deneyimi bu şekilde yaşayacağını savundu. Dudas, Solana'nın kesintisiz erişilebilirlik, derin likidite, düşük ücretler ve neredeyse anlık takas gibi görünmeyen altyapısının bu ürünleri olanaklı kıldığını vurguladı. Yatırımcı, "Görünmeyen altyapı, insanların kullandığı ürünleri olanaklı kılıyor." dedi.

SOLANA'NIN ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ GÜÇLÜ YANI SAYILIYOR

Dudas, şirketlerin desteklediği blok zincirlerinin farklı baskılarla karşılaştığını savundu. Örnek olarak gösterdiği Base ve Robinhood Chain gibi ağların arkasındaki şirketlerin, kullanıcıları gelir getiren ürünlere yönlendirme eğiliminde olduğunu belirtti. Yatırımcıya göre Solana'nın spekülatif tokenlerden hisse alım satımına kadar geniş bir kullanım yelpazesini desteklemesi, ağın en güçlü yanlarından biri olarak öne çıkıyor. Dudas ayrıca Solana'nın memecoin ekosisteminin düşüş döneminde piyasanın büyük bölümünden daha dayanıklı çıktığını aktardı. Yatırımcı, "Solana'nın güzelliği, zincirin tüm bu farklı kullanım alanlarını desteklemesi." diye konuştu.

SGP-0003 SOL ARZININ ARTIŞINI YAVAŞLATMAYI HEDEFLİYOR

Dudas'ın açıklamaları, Solana doğrulayıcılarının token ihracını yavaşlatmayı görüştüğü bir döneme denk geldi. Yatırımcı, Solana'nın token ihracını azaltma çabalarını desteklediğini söyledi. Dudas, "Güvenlik için büyük miktarda enflasyona ihtiyaç duyulduğu fikri abartıldı." diyerek son öneriyi makul olarak nitelendirdi.

Solana doğrulayıcıları, SGP-0003 başlığı altında birleştirilen iki önlemi değerlendiriyor. Öneriler, yeni SOL ihracındaki azalmayı hızlandırmayı ve ağ ücretleriyle yakılan SOL miktarını artırmayı öngörüyor. Talebin sabit kalması ya da artması halinde bu adımların piyasaya giren yeni SOL miktarını azaltabileceği belirtiliyor.