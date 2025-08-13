Standard Chartered'tan Ethereum için çarpıcı fiyat tahmini - Son Dakika
Standard Chartered'tan Ethereum için çarpıcı fiyat tahmini

13.08.2025 16:57
Standard Chartered'ın analistleri yaptıkları güncellemeyle Ethereum fiyat hedeflerini çarpıcı şekilde yükseltti. Bankanın Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoffrey Kendrick, kurumsal alımların Bitcoin'dekinden neredeyse iki kat hızlı büyüdüğünü vurgulayarak Ethereum'un güçlü performansını öne çıkardı.

Standard Chartered analistleri Ethereum'un 2028 fiyat hedefini 25.000 dolara yükseltti. Kurumsal alımlar ve ETF girişleri arzın yüzde 3,8'ini eritirken GENIUS Act stablecoin kuralları da Ethereum avantajını pekiştiriyor. Geoffrey Kendrick Q3'te rekor beklediğini açıkladı.

Kurumsal Alımlar Ethereum'u Öne Geçirdi

Standard Chartered raporu, Ethereum'un yıl sonu hedefini 4.000 dolardan 7.500 dolara güncellerken 2028 projeksiyonunu da 7.500 dolardan 25.000 dolara yükseltti. Geoffrey Kendrick, ETH'nin üçüncü çeyrek sonunda önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.866 doları aşmasını bekliyor.

Haziran başından bu yana ETH hazine şirketleri ve spot ETF'lerin dolaşımdaki tüm ETH'nin yaklaşık yüzde 3,8'ini satın aldığı belirtiliyor. Bu oran, benzer alıcılardan Bitcoin'de görülen en hızlı karşılaştırılabilir hızın neredeyse iki katı seviyesinde.

Bitmine Immersion ve SharpLink Gaming gibi Ethereum hazine şirketleri tek başına iki buçuk ay boyunca yaklaşık 2,3 milyon ETH veya arzın yaklaşık yüzde 1,9'unu edindi. Fiyat verilerine göre ETH yılbaşından bu yana yüzde 41'in üzerinde artarken BTC'nin yüzde 29 yükselişi ile karşılaştırıldığında üstün performans sergiliyor.

Başkan Trump tarafından temmuz ayında imzalanan GENIUS Yasası, stablecoinler için federal çerçeve oluştururken aktiviteyi Ethereum'a yönlendirecek. Tüm stablecoinlerin yarısından fazlasının Ethereum ağında bulunması ve stablecoinlerin tüm Blockchain ücretlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturması bu avantajı pekiştiriyor.

