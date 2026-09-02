Strategy CEO'su tartışılan kararı savundu - Son Dakika
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Strategy CEO'su tartışılan kararı savundu

Strategy CEO\'su tartışılan kararı savundu
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Strategy'nin genel müdürü Phong Le, şirketin Bitcoin'i 60 bin dolar civarında satıp yaklaşık 80 bin dolardan geri alma kararını savundu. Le'ye göre görünürdeki çelişki, işlemlere fiyat yerine sermaye maliyeti üzerinden bakıldığında ortadan kalkıyor.

Le, bir finans televizyonunda konuşurken şirketin hazine işlemlerini Bitcoin fiyatına göre yürütmediğini vurguladı. Genel müdür, "Biz Bitcoin'i, Bitcoin'in fiyatına göre almıyor ya da satmıyoruz. Sermaye maliyetimize göre alıp satıyoruz." dedi.

Şirketin mantığı hisse fiyatına dayanıyor. Le'ye göre Strategy adi hisselerini varlık değerine göre primli fiyattan ihraç edebiliyorsa, elde ettiği geliri Bitcoin alımına yönlendirerek hisse başına Bitcoin maruziyetini artırıyor.

Son alım bu yaklaşımın örneği oldu. Strategy 30 Ağustos'ta biten haftada 602,8 milyon dolarlık adi hisse sattı. Şirket, hissesinin primli işlem gördüğü dönemde bu gelirin 369,7 milyon dolarlık bölümünü 4 bin 603 Bitcoin alımına yöneltti.

"SERMAYE MALİYETİ, BİTCOİN FİYATI DEĞİL"

Le'nin çerçevesi geçmişteki satışları da açıklıyor. Genel müdür, şirketin yaz döneminde yaklaşık 7 bin Bitcoin sattığını ve bu miktarı toplam varlığa kıyasla "çok küçük" olarak niteledi. Le, satışların imtiyazlı temettü yükümlülüklerini karşılamak ve bilançoyu yeniden yapılandırmak için yapıldığını söyledi.

Bu satışlar şirketin geçmişteki çizgisinden bir sapmaydı. Strategy uzun süre yalnızca Bitcoin biriktiren bir şirket olarak tanınıyordu. Haziranda yönetim kurulu Bitcoin satış programını resmen onayladı. Program yönetime dolar rezervini finanse etmek, imtiyazlı temettü ve faiz ödemelerini karşılamak ve menkul kıymet geri alımlarını desteklemek için Bitcoin satma yetkisi veriyor. Dolar rezervini finanse edecek satışların üst sınırı 1,25 milyar dolar. Program şirketi bu tutarda satışa zorlamıyor.

Le bu yapıyı "iki yönlü strateji" olarak tanımladı. Şirket, sermaye yapısını iyileştirecek koşullarda Bitcoin satabiliyor. Strategy zaman içinde net alıcı olmayı sürdürmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım Bitcoin'i yalnız biriktirilen bir rezerv olmaktan çıkarıp şirketin sermaye yönetiminin parçası hâline getiriyor.

"KALE" BİLANÇOSUNUN BİR DE ÇEKİNCESİ VAR

Le bilançoyu bir "kale" olarak tanımladı. Genel müdüre göre şirketin borçları Bitcoin fiyatındaki belirli bir düşüşte otomatik satışı tetikleyecek şekilde doğrudan Bitcoin'le teminatlandırılmadığı için mevcut yapıda tanımlı bir tasfiye fiyatı bulunmuyor.

Şirket bu iddiayı bir orana dayandırıyor. Strategy 30 Ağustos itibarıyla 5,10 milyar dolarlık dolar rezervi ve yaklaşık 1,61 milyar dolarlık nakit bildirdi. Toplam 6,71 milyar dolarlık dolar varlığı, yaklaşık 6,75 milyar dolarlık dönüştürülebilir borcuna yaklaştı. Şirket, kendi tanımında dolar varlıklarını dönüştürülebilir borçtan düşerek net kaldıracı yuvarlanmış biçimde yüzde 0,0 olarak hesaplıyor.

Bu oran şirketin bütün yükümlülüklerini göstermiyor. Yüzde 0,0 net kaldıraç, Strategy'nin hukuki borç yükümlülüğünü veya imtiyazlı hisse yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor. Şirketin dönüştürülebilir tahvil borcu devam ediyor ve imtiyazlı temettü ödemelerinin karşılanması gerekiyor. Uzun süren bir Bitcoin düşüşü de varlık değerini azaltıp hisse ihraç olanağını zayıflatarak bu yükümlülüklerin baskısını artırabilir.

Le, sermaye maliyeti uygun olduğu takdirde Bitcoin'i 90 bin, 100 bin hatta 130 bin dolardan da alabileceklerini söyledi. Bu seviyeler bir tahmin veya onaylanmış alım emri niteliği taşımıyor. Le, rakamları sermaye maliyeti hesabını açıklamak için örnek olarak verdi. Genel müdür, sermayenin bilanço içinde başka bir kullanım alanında daha fazla değer yaratması halinde yeniden Bitcoin satabileceklerini söyledi. Le'ye göre kararı tek başına Bitcoin fiyatı belirlemiyor.

Kripto Para, Bitcoin, CEO, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy CEO'su tartışılan kararı savundu - Son Dakika

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