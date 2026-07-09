Strategy daha ne kadar Bitcoin satacak? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Strategy daha ne kadar Bitcoin satacak?

Strategy daha ne kadar Bitcoin satacak?
09.07.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Strategy geçen hafta 3.588 Bitcoin'i yaklaşık 216 milyon dolara sattı ve şirket tarihindeki bu üçüncü satış, analistlerin gözünü olası yeni satışlara çevirdi. Yinelenen satışların bir noktadan sonra endişe yaratabileceği uyarısı öne çıktı.

Bitcoin satışı iki ayrı dilimde gerçekleşti. Şirket, 29-30 Haziran arasında 1.363 Bitcoin'i ortalama 59.256 dolardan 80,8 milyon dolara, 1-5 Temmuz arasında da 2.225 Bitcoin'i ortalama 60.773 dolardan 135,2 milyon dolara elden çıkardı.

Satışların ardından şirketin toplam varlığı 843.775 Bitcoin'e geriledi. Ortalama 74.476 dolardan alınan ve toplam maliyeti yaklaşık 63,7 milyar dolara ulaşan bu portföyün duyuru sırasındaki değeri 52,3 milyar dolar, kâğıt üzerindeki zararı ise 11,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Araştırma kuruluşu CF Benchmarks'ın araştırma direktörü Gabe Selby, satışın şirketin bilançosunun tek başına yanıtlayamadığı bir soruya ışık tuttuğunu söyledi. Yönetimin dolar likiditesini güçlendirmek için Bitcoin satmaya istekli olup olmadığı sorusu, bu satışla birlikte yanıt bulmaya başladı. Selby'ye göre satış, şirketin satış öncesi varlığının yaklaşık yüzde 0,42'sine ve mevcut finansman maliyetinin kabaca 1,5 ayına denk geliyor.

Selby, satışın adi hisse MSTR sahipleri için bir seyreltme gibi görünürken imtiyazlı hisse serisi STRC'nin sahipleri için koruma anlamına gelebileceğini aktardı. Kuruluşun modellerine göre şirketin kısa vadeli ödeme gücü tartışma konusu değil. Yıllık finansman maliyeti Bitcoin varlığının yüzde 3,4'üne denk gelirken nakit rezervi bu maliyetin yaklaşık 17,4 ayını, rezerv büyütme kapasitesi dahil edildiğinde 25,9 ayını karşılıyor.

STRC İLE ALIMLAR HAFTALARDIR DURDU

İmtiyazlı hisse STRC, bu yılın başında Strategy'nin Bitcoin alımlarının başlıca itici gücü hâline gelmişti ve şu anda yıllık yüzde 12 getiri sunuyor. Ancak mayıs ortasından bu yana nominal değerini geri kazanamadı ve bu nedenle haftalardır ek Bitcoin alımında kullanılmadı.

Strategy daha önce yalnızca iki kez Bitcoin satmıştı. Bu satışlar 2022 ayı piyasasındaki 704 Bitcoin ile geçen ayki 32 Bitcoin oldu. Geçen haftaki satış bu ikisinden çok daha büyük oldu ve imtiyazlı hisse temettü ödemelerini finanse etmek ile 5 Temmuz itibarıyla 2,55 milyar dolara tamamlanan dolar rezervinin bir bölümünü yerine koymak için kullanıldı.

Şirket, yeni Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi kapsamında dolar rezervini yalnızca imtiyazlı hisse temettüleri ve faiz ödemeleri için kullanma kararı aldı. Ayrıca STRC, STRF, STRD ve STRK serilerini kapsayan 1 milyar dolarlık bir menkul kıymet geri alım programı ile A sınıfı adi hisseler için ayrı bir 1 milyar dolarlık program yetkilendirdi.

SATIŞ KAPASİTESİ 1,25 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Bir diğer düzenleme, şirkete rezerv, temettü ve faiz ödemeleri veya menkul kıymet geri alımları için Bitcoin satarak 1,25 milyar dolara kadar kaynak yaratma imkânı tanıyan Bitcoin nakde çevirme programı oldu. VanEck'in dijital varlık araştırmaları başkanı Matthew Sigel, bu programın yalnızca rezerv finansmanı amaçlı satışları kapsadığına, temettü ödemesi için doğrudan satılan Bitcoin'in ise bu sınırın dışında kaldığına dikkat çekti. Sigel'e göre Strategy'nin Bitcoin satış kapasitesi 1,25 milyar dolarlık manşet rakamın gösterdiğinden daha yüksek.

Selby ise asıl kırılma noktasını satışın yinelenme ihtimaline bağladı. "Endişe, Bitcoin satmanın bir tercih olmaktan çıkıp sermaye yapısını korumak için yinelenen bir zorunluluğa dönüştüğü noktada başlar." ifadesini kullandı.

Dijital varlık hazinesi tutan şirketlerin hisseleri, piyasa değerinin net varlık değerine oranındaki (mNAV) sert daralmayla 2025 yazındaki zirvelerinden bu yana ciddi değer kaybetti. Şirketin kendi verilerine göre MSTR hisseleri 1,07'lik mNAV oranıyla bu zirveye kıyasla halen yüzde 79 dolayında değer kaybıyla işlem görüyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy daha ne kadar Bitcoin satacak? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzincan’ın nüfusu her yıl eriyor Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor
20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak’ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı 20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı
Van’ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı Van'ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı
NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı
Elazığ’da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası Elazığ'da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce... Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Niğde’de süs havuzuna düşen 3 yaşındaki Keziban Nazlı, hayatını kaybetti Niğde'de süs havuzuna düşen 3 yaşındaki Keziban Nazlı, hayatını kaybetti
Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi

17:35
Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi İlk açıklaması çok konuşulur
Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi! İlk açıklaması çok konuşulur
17:23
Arjantin’e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma
Arjantin'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma
17:05
TSK’yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı Doktor memurluktan ihraç edildi
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi
16:24
Bir bakan bir daha baktı Melisa Aslı Pamuk’tan iddialı seçim
Bir bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim
16:22
Selin ardından kobra istilası Yaklaşık 900 yılan köyü bastı
Selin ardından kobra istilası! Yaklaşık 900 yılan köyü bastı
16:17
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
15:47
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
13:29
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 18:12:58. #7.13#
SON DAKİKA: Strategy daha ne kadar Bitcoin satacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.