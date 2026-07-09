Strategy daha ne kadar Bitcoin satacak?

Bitcoin satışı iki ayrı dilimde gerçekleşti. Şirket, 29-30 Haziran arasında 1.363 Bitcoin'i ortalama 59.256 dolardan 80,8 milyon dolara, 1-5 Temmuz arasında da 2.225 Bitcoin'i ortalama 60.773 dolardan 135,2 milyon dolara elden çıkardı.

Satışların ardından şirketin toplam varlığı 843.775 Bitcoin'e geriledi. Ortalama 74.476 dolardan alınan ve toplam maliyeti yaklaşık 63,7 milyar dolara ulaşan bu portföyün duyuru sırasındaki değeri 52,3 milyar dolar, kâğıt üzerindeki zararı ise 11,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Araştırma kuruluşu CF Benchmarks'ın araştırma direktörü Gabe Selby, satışın şirketin bilançosunun tek başına yanıtlayamadığı bir soruya ışık tuttuğunu söyledi. Yönetimin dolar likiditesini güçlendirmek için Bitcoin satmaya istekli olup olmadığı sorusu, bu satışla birlikte yanıt bulmaya başladı. Selby'ye göre satış, şirketin satış öncesi varlığının yaklaşık yüzde 0,42'sine ve mevcut finansman maliyetinin kabaca 1,5 ayına denk geliyor.

Selby, satışın adi hisse MSTR sahipleri için bir seyreltme gibi görünürken imtiyazlı hisse serisi STRC'nin sahipleri için koruma anlamına gelebileceğini aktardı. Kuruluşun modellerine göre şirketin kısa vadeli ödeme gücü tartışma konusu değil. Yıllık finansman maliyeti Bitcoin varlığının yüzde 3,4'üne denk gelirken nakit rezervi bu maliyetin yaklaşık 17,4 ayını, rezerv büyütme kapasitesi dahil edildiğinde 25,9 ayını karşılıyor.

STRC İLE ALIMLAR HAFTALARDIR DURDU

İmtiyazlı hisse STRC, bu yılın başında Strategy'nin Bitcoin alımlarının başlıca itici gücü hâline gelmişti ve şu anda yıllık yüzde 12 getiri sunuyor. Ancak mayıs ortasından bu yana nominal değerini geri kazanamadı ve bu nedenle haftalardır ek Bitcoin alımında kullanılmadı.

Strategy daha önce yalnızca iki kez Bitcoin satmıştı. Bu satışlar 2022 ayı piyasasındaki 704 Bitcoin ile geçen ayki 32 Bitcoin oldu. Geçen haftaki satış bu ikisinden çok daha büyük oldu ve imtiyazlı hisse temettü ödemelerini finanse etmek ile 5 Temmuz itibarıyla 2,55 milyar dolara tamamlanan dolar rezervinin bir bölümünü yerine koymak için kullanıldı.

Şirket, yeni Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi kapsamında dolar rezervini yalnızca imtiyazlı hisse temettüleri ve faiz ödemeleri için kullanma kararı aldı. Ayrıca STRC, STRF, STRD ve STRK serilerini kapsayan 1 milyar dolarlık bir menkul kıymet geri alım programı ile A sınıfı adi hisseler için ayrı bir 1 milyar dolarlık program yetkilendirdi.

SATIŞ KAPASİTESİ 1,25 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Bir diğer düzenleme, şirkete rezerv, temettü ve faiz ödemeleri veya menkul kıymet geri alımları için Bitcoin satarak 1,25 milyar dolara kadar kaynak yaratma imkânı tanıyan Bitcoin nakde çevirme programı oldu. VanEck'in dijital varlık araştırmaları başkanı Matthew Sigel, bu programın yalnızca rezerv finansmanı amaçlı satışları kapsadığına, temettü ödemesi için doğrudan satılan Bitcoin'in ise bu sınırın dışında kaldığına dikkat çekti. Sigel'e göre Strategy'nin Bitcoin satış kapasitesi 1,25 milyar dolarlık manşet rakamın gösterdiğinden daha yüksek.

Selby ise asıl kırılma noktasını satışın yinelenme ihtimaline bağladı. "Endişe, Bitcoin satmanın bir tercih olmaktan çıkıp sermaye yapısını korumak için yinelenen bir zorunluluğa dönüştüğü noktada başlar." ifadesini kullandı.

Dijital varlık hazinesi tutan şirketlerin hisseleri, piyasa değerinin net varlık değerine oranındaki (mNAV) sert daralmayla 2025 yazındaki zirvelerinden bu yana ciddi değer kaybetti. Şirketin kendi verilerine göre MSTR hisseleri 1,07'lik mNAV oranıyla bu zirveye kıyasla halen yüzde 79 dolayında değer kaybıyla işlem görüyor.