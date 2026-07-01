Strategy\'nin yeni Bitcoin planı analistleri ikiye böldü

Strategy, yeni sermaye çerçevesini açıklamasının ardından bazı Wall Street analistlerinden destek aldı. Ancak değişiklikler, şirketin uzun vadeli Bitcoin stratejisi ve sürdürülebilirliği üzerine de tartışma yarattı.

Benchmark Equity Research pazartesi, Strategy'nin A sınıfı hissesi MSTR için al tavsiyesini yineledi ve 12 aylık fiyat hedefini 570 dolar olarak korudu. MSTR pazartesi yüzde 12,6 yükselerek yaklaşık 92,70 dolara, imtiyazlı hisse STRC ise yüzde 12,2 artışla yaklaşık 83,70 dolara çıktı. Ancak her iki hisse de salı günü açılış öncesi işlemlerde, yeni sermaye modelinin kalıcılığına şüpheyle bakan yatırımcılar nedeniyle bir miktar geriledi.

Araştırma şirketi, yeni çerçevenin haftalarca süren dalgalanmanın ardından yatırımcıların dile getirdiği başlıca endişeleri giderdiğini ve şirkete sermaye yapısını yönetmede daha fazla esneklik tanıdığını savundu. Analistlere göre değişiklikler, Strategy'yi tek yönlü bir Bitcoin biriktirme aracından, bilançosunun her iki tarafını da aktif yöneten bir şirkete dönüştürüyor. Yatırımcı Simon Dedic ise hamlenin bir yerel dip işareti olabileceğini, son dönemdeki endişelerin abartılmış olabileceğini söyledi. Moonrock Capital'in kurucusu, son satış baskısının bir kısmının Strategy'nin güncelleme öncesi likidite hazırlamasından kaynaklanmış olabileceğini de belirtti.

STRATEGY 21 BİN BİTCOİN SATIŞINA YETKİ VERDİ

Strategy, son sermaye çerçevesi güncellemesiyle yalnızca hisse ya da borç ihracına dayanmak yerine sermaye toplamak için 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satışına yetki verdi. Bu tutar, güncel fiyatlarla yaklaşık 21 bin 82 BTC'ye ve şirketin sahip olduğu toplam 847 bin 363 BTC'nin yaklaşık yüzde 2,5'ine denk geliyor.

Uzun süredir kendini Bitcoin'i uzun vadeli biriktiren bir şirket olarak tanımlayan Strategy, daha önce de Bitcoin satışı yapmıştı. Şirket Mayıs 2026'da 2,5 milyon dolar karşılığında 32 BTC satmış, 2022'de ise vergiyle ilgili bir işlem kapsamında 704 BTC satıp sonrasında benzer miktarı yeniden almıştı.

ARCA 2-3 MİLYAR DOLARLIK BİTCOİN SATIŞI BEKLİYOR

Herkes yeni çerçeveyi olumlu görmedi. Yatırımcı ve trader Scott Melker, Strategy'nin yatırımcıların görmek istediği değişiklikleri yaptığını, daha büyük bir nakit rezervi oluşturup daha esnek bir sermaye stratejisi benimsediğini söyledi. Ancak Melker, yeni çerçevenin yatırımcı güvenini geri kazanıp kazanmayacağını yalnızca zamanın göstereceğini, Strategy'nin piyasanın başlıca Bitcoin alıcısı olduğunu hatırlattı. Arca yatırım direktörü Jeff Dorman ise Strategy'nin piyasadaki sürekli baskıyı ortadan kaldırmak için yaklaşık 2-3 milyar dolarlık Bitcoin satması gerekebileceğini söyledi.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse de şirketin yaklaşımını eleştirdi ve finansal mühendisliğin uzun vadeli değer yaratmadığını savundu. Garlinghouse, katıldığı bir televizyon programında Michael Saylor'ın ekibinin doğru konulara odaklanmadığını ve izlenen stratejinin genel piyasaya zarar verdiğini söyledi.