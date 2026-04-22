Tahmin piyasaları devi Kalshi kripto türev piyasasına giriyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahmin piyasaları devi Kalshi kripto türev piyasasına giriyor

22.04.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahmin piyasaları platformu Kalshi'nin kripto alım satım piyasasına süresiz vadeli işlemler (perpetual futures) ürünleriyle girmesinin hazırlıkları içinde olduğu bildirildi. Hamle, şirketi Binance ve Hyperliquid gibi offshore borsalarla doğrudan rekabete sokarken Coinbase ve Kraken gibi ABD lisanslı platformların da gündemine girdi.

Edinilen bilgilere göre şirket, başlangıçta Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para tokenlarında perpetual futures işlemleri sunmayı planlıyor. Kripto türev piyasalarının en yüksek hacimli ürünleri arasında yer alan perpetual futures, ABD'li yatırımcılar için şimdiye kadar büyük ölçüde kapalı durumdaydı. Kalshi, bu ürünü sunabilecek Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) lisanslarına sahip olup geçen ay kullanıcılara marjlı işlem imkânı tanıyan ek bir lisans daha aldı. Kalshi konu hakkında yorum yapmadı.

CFTC Başkanı Michael Selig geçen ay, kripto perpetual futures ürünlerinin ABD piyasalarında işlem görmesine yasal zemin oluşturulacağını açıkladı. Vade tarihine bağlı olmayan bu ürünler, ağırlıklı olarak offshore piyasalarda yoğun hacim görüyor.

TAHMİN PİYASASINDA KRİPTO PİYASASINA GEÇİŞ

Kalshi, şu anda Polymarket ile birlikte hızla büyüyen tahmin piyasaları sektörünün zirvesinde yer alıyor. Bernstein'ın tahminlerine göre sektör işlem hacimleri 2025'teki yaklaşık 51 milyar dolardan 2030'a kadar 1 trilyon dolara çıkabilir. Öte yandan Binance ve Coinbase da kullanıcılarına tahmin piyasası erişimi sunuyor. Kalshi'nin kripto hamlesi bu karşılıklı rekabetin yeni bir cephesini açacak.

Haberin gün yüzüne çıkmasının hemen ardından Polymarket, kendi platformuna da perpetual futures ekleneceğini sosyal medyadan duyurdu. Coinbase'in daha önceden Kalshi ile iş birliği içinde olduğu da biliniyor.

Şirket, mart ayında 22 milyar dolar değerleme üzerinden 1 milyar dolardan fazla finansman kapattı. Bu sermaye tabanı, Kalshi'nin kripto borsalarına yönelik genişleme hamlelerini destekleyecek.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 14:41:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.